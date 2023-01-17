快手电商推出拦截物流服务

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:快手电商宣布上线“拦截物流”服务，商家开通后可以在售后详情页面进行物流拦截，拦截成功后可自动同意退款，可以提升商家的售后处理效率。

据介绍，拦截物流是指商品已发货，消费者未签收且申请退款时，商家可以使用该功能迅速地把在途的商品在派件前进行拦截，“拦截物流”功能不仅可以提升消费者售后体验，还可以提升商家的售后处理效率。开通物流拦截服务后，商家可以第一时间发货，降低退单率。

当前售后流程中，当商品已发出，消费者发起仅退款，大部分商家会拒绝消费者的退款诉求，并且告知消费者进行拒收或者收到货物后申请退货退款，此场景下部分消费者就会直接申请平台介入，容易造成买卖双方的纠纷。如果使用此功能，可以根据拦截结果快速处理售后，提升消费者的售后体验。

如果买家申请退款，包裹无须等买家拒收或者买家寄回，在快递环节就可以自动拦截退回，加快退货回仓，利于商家将退货拦截商品二次售卖。同时，因为拦截退货的商品未经过三方代收和买家，商品货损的比例大大降低，和买家的纠纷也大大降低，如果产生货损，商家只需要和快递公司索赔即可。

功能使用条件

非跨境商家

目前仅支持中通，圆通，申通，极兔

商家店铺处于正常经营的状态并且完成拦截物流服务协议签约

非生鲜&虚拟&整车类商品

非一单多包裹订单

退款金额低于500元

必须开通指定快递公司的快手电子面单服务

发货后仅退款且订单未被签收

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