小鹏汽车宣布降价 降幅达3.6万元

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:1月17日，小鹏汽车宣布自当日14:00起，启动G3i、P5和P7的新春新价体系，三款车型的起售价分别为14.89万、15.69万和20.99万，最大降幅达3.6万元。

同时，小鹏汽车表示，在公告发布前一年内订购了G3i/P5/P7的首任车主，也将获得新春回馈，包括整车质保和车辆保养等。

此前1月13日，AITO问界多款车型进行了降价，成为特斯拉降价后第一个跟进的国产汽车品牌。其中，问界M5EV的起售价调至25.98万元，降幅在2.88万元至3万元之间;问界M7的起售价降至28.98万元。问界也为已提车的老车主出台了“感恩回馈”的活动，共计提供总价值3.3至3.5万的相关权益，包括整车延保和积分等。

值得注意的是，小鹏汽车和AITO问界2022年的销量都未能达到目标。2022年，小鹏汽车累计交付120757辆，交付量比哪吒、理想和蔚来低，年度销量目标的完成率仅为48.30%。AITO问界系列累计交付超过7.5万辆，也未能完成8万辆的既定目标。

1月6日，特斯拉中国开年降价，大幅降低Model3和Model Y两款车型的起售价，分别降至22.99万元和25.99万元，最高降幅达4.8万元，创下特斯拉国内价格新低。降价带来的效果显而易见，北京、上海两地多家特斯拉展厅的一线销售情况显示，各门店在降价后普遍迎来销量增长，有地方出现现车短缺的情况。

此后，特斯拉把价格战推向全球，在亚太地区，欧洲市场及美国境内都有不同程度的降价，包括韩国、日本、澳大利亚、德国、英国、法国等。

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