1%富豪拿走全球三分之二新财富 呼吁对富人征税

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:据报道，随着新冠疫情的爆发，全球财富差距正在拉大。统计数据显示，仅占全球总人口1%的亿万富豪们，占有全球63%的新增财富。

国际救援组织乐施会最新发布的报告显示，截至2021年底，全球1%的最富有群体拥有26万亿美元的财富，占据全球新增财富的63%。因此，疫情以来，贫富差距问题日趋严峻。

报告分析认为，这是因为各国采取了量化宽松的货币政策，客观上提升了富人拥有的财产和股票价值。自25年前以来，超级富豪的财富增长伴随着极端贫穷的蔓延，2020-2021年，底层90%的人口每增加1美元收入，每位亿万富豪的财产就会增长约170万美元。

目前，全球有超过8亿人口深陷贫困，与此同时，由于2022年各国的食品、能源企业利润增加一倍多，这些企业向那些富裕的股东们支付了2570亿美元，引发众怒。乐施会呼吁对财富进行合理再分配，要求各国政府对最富有的1%阶层征收“一次性财富税”和“意外所得税”，并按照其财富等级提高税率。

报道称，全球有8亿贫困人口，富人越来越富，政府必须对超级富翁征收更高的税，以解决财富不平等的状况。哥伦比亚财政部长何塞·安东尼奥·奥坎波表示:“对最富有的人征税将不再是可选项，而是必选项。全球不平等现象已明显加剧，解决这一问题的最佳方法，莫过于重新分配财富。公平将成为未来税收改革的核心。”

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