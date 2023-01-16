极氪称不会跟风进行价格调整

站长之家 1 月 16 日讯：据澎湃新闻报道，针对是否降价一事，极氪方面回应称，不会跟风进行价格调整。以刚刚全新升级的 2023 款极氪 001 为例，在当前相应价格下实现了越级的产品力。
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站长之家 1 月 16 日讯：据澎湃新闻报道，针对是否降价一事，极氪方面回应称，不会跟风进行价格调整。以刚刚全新升级的 2023 款极氪 001 为例，在当前相应价格下实现了越级的产品力。
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因注册局成本上调、域名实名制审核等服务成本不断增加，经慎重考虑，现决定于2023年2月1日零时，进行如下域名价格调整。其中，com英文域名转入价格调整为69元，net英文域名续费价格调整为89元。
站长之家 12 月 30 日讯：极氪宣布，旗下豪华猎装轿跑极氪 001 今年累计交付 7 万辆，提前超额完成交付目标。
日前，国内主流造车新势力已经公布2022年以及12月份的销量情况，头部阵营又一次发生变化。理想汽车以2.13万辆的成绩夺下冠军，这也是造车新势力首次月销破2万辆大关，理想汽车也接棒”蔚来，成为造车新势力中的老大哥”。其中，理想L9和理想ONE替代车型理想L8交付量均过万。蔚来12月份也突破万辆大关，月销量1.58万辆位居第二，创下月度交付新高，同比增长50.8%。基于第二代技术平台的ET7、ES7和ET5三款车型交付量持续提升，总计达1.31万辆，占当月总交付数的83%，标志着蔚来一、二代平台车型顺利实现市场切换。刚交付一年的极氪汽车12月?
极氪携双车正式亮相CES2023展会，同时推出了ZEEKRxmobileyeNZP高速领航辅助驾驶系统，具备L4级智能驾驶能力车型即将落地美国。同时官方宣布极氪001高速NZP全面先锋测试正式开启，本月即将交付的极氪009也有这一功能，早在极氪009上市发布会上，极氪就曾表示，该车将会成为全球量产唯一NZP自主领航辅助驾驶的MPV。在NZP功能上线后，到时候它不仅可以识别交通灯信息能实现主动变道超车、按导航变道、自动过匝道、正确选择岔路、施工智能绕行、拨杆变道、模拟环境显示7项核心功能。
极氪官方公布极氪001的销量数据，2022年累计交付71，941台，并且在12月份达到了11，337台，同比增长198.7%。极氪001作为高端电动车，其订单平均价格为33.6万元，已经超过宝马3系的平均车价，也获得了30万以上中国品牌纯电动车型销量冠军。2023款极氪001也已上市，售价区间30-38.6万元，外观内饰、舒适性配置以及性能续航均进行了升级；极氪001还首发宁德时代140kWh麒麟电池，续航破千公里，市场竞争力进一步增强。
凤凰网科技讯 北京时间1月18日消息，尽管苹果公司的第一款AR/VR头戴设备尚未发布，但是知情人士称，为了吸引更多用户，苹果已经在开发一款更便宜的版本。苹果已经讨论将其第一款混合现实头显价格定在3000美元左右，这可能会考验果粉们到底愿意在苹果设备上花费多少钱。
极氪官方消息，极氪已推出NZP高速自主领航辅助系统，并已经在极氪001上开启测试，而本月即将交付的极氪000也将搭载此系统。日前，极氪官方放出一段8分钟的极氪NZP高速自主领航辅助系统演示视频，展示了NZP在上海公开道路上无接管状态下行驶27公里测试全程实录。视频中，极氪001沿途实现5次按导航变道、6次主动超车变道、6次岔路口选择通过、7次变道博弈、4次自动通过匝道、1次拨杆变道、3次通过大曲率弯道。官方介绍，极氪NZP是一种基于高精地图的辅助驾驶系统，能够在高精地图所覆盖的高速及快速路上，基于导航路径自动完成上下匝道、主?
站长之家 1 月 3 日讯：吉利汽车公布数据称， 12 月，极氪交付了11， 337 辆汽车，同比增长约199%； 2022 年全年交付71， 941 辆。
腾讯控股港交所公告称，调整购股权的行使价及调整股份奖励所涉及的股份数目。内容有关以实物分派的方式宣派由本公司间接持有的美团B类普通股的特别中期股息。于除息日，根据2013年股份奖励计划及2019年股份奖励计划已授予的股份奖励但尚未归属的股份合共1.237亿股。
1月9日，电池级碳酸锂价格跌破50万元/吨大关，创4个月新低，较11月上旬的最高点跌去了约22.83%。业内人士认为，未来碳酸锂供需格局或仍处于紧平衡状态，碳酸锂价格下调还未结束，2023年碳酸锂价格将回归到更合理区间。加上国补靴子落地，未来国产新能源车价格有望下调。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。