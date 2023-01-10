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2023微信公开课PRO披露微信搜一搜月活跃用户达8亿，成为流量增长新入口

2023-01-10 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:1月10日，以“在场BeingPresent”为主题的2023微信公开课PRO线上开讲，向微信生态合作伙伴传递微信生态的新能力、新方向。据微信搜一搜团队披露，2022年微信搜一搜月活跃用户已达8亿，搜索量较上一年同比增长54%，微信搜一搜作为微信生态“连接器”的作用日益凸显。

微信搜一搜团队此次重点介绍了“数据看板”能力，分享了微信搜一搜在辅助公众号创作者和小程序开发者实现精细化运营方面的方法和实践。准确描述账号、标题匹配热词、设置好菜单栏、加强用户互动……这些运营手段将会让优质内容和服务从微信搜一搜里获取流量正反馈，而微信搜一搜已经成为一些账号粉丝增长的新入口。

目前微信搜一搜针对公众号的“数据看板”能力目前已经在移动端上线，公众号创作者登录“搜一搜数据助手”小程序即可查阅，即日起公众号创作者登录“搜一搜数据助手”小程序还可以收到一份“搜一搜2022数据年报”。小程序相关的搜索数据目前在We分析网页端（wedata.weixin.qq.com）可以查看，后续将同步更新到移动端We分析小程序。

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（微信派的“搜一搜2022数据年报”）

“数据看板”助力精细化运营，让好内容、好服务更容易被“搜得到”

随着微信生态提供的内容和服务日渐丰富，用户已养成在微信里高频搜索的习惯，需求表达越来越多元化，其中内容资讯类需求较上一年同比增长42%。据微信搜一搜公开课讲师梁泽锋介绍，微信搜一搜对公众号新增粉丝贡献占比达到27%，对小程序的新增日活跃用户贡献占比达到20%，对视频号新增粉丝量贡献同比增长超过120%，微信搜一搜场景下的数据价值正持续释放。

去年底，微信搜一搜全新推出“数据看板”功能，通过细粒度的数据洞察，助力公众号创作者、小程序开发者等实现精细化运营。对于公众号创作者及运营者而言，用户可通过微信公众平台进入微信搜一搜首页，抵达“数据看板”页面，也可通过“搜一搜数据助手”小程序进行移动端触达，满足多种场景下数据查询的需求。

公众号平台“数据看板”由关键数据、数据趋势、粉丝来源、热门文章、热门搜索词等多个模块组成。其中，关键数据模块包含“搜索后关注”和“搜索后阅读”两项关键数据，可帮助用户快速查看自身在搜一搜里的流量表现;数据中心的“数据趋势”“粉丝来源”“热门文章”“文章搜索词”模块可更加细致地了解新增流量的具体画像，以及不同时间节点、不同搜索板块下的流量反馈，从而帮助运营者更精准地把握用户关注点与搜索偏好，提高运营效率;此外，“热门搜索词”模块可提供20个账号相关热门搜索词，以及每个搜索词的相关搜索词，帮助创作者更直观、更具体地感知用户的搜索需求和意图，激发更多创作与运营灵感。

对于小程序开发者来说，借助小程序数据助手“We分析”提供的“数据看板”功能，用户可依托基础数据、经营分析、个性化定制看板在内的多项应用，洞悉小程序数据现状。其中基础数据方面包括小程序各场景的访问概况及其明细数据等;经营分析方面，“数据看板”为电商行业小程序提供基于电商经营场景的数据分析、诊断等服务，帮助实现优化引流;依据不同行业经营模式打造的个性化看板，则借助事件分析、漏斗分析、留存分析、路径分析等分析模型，助力商家和小程序开发者实现灵活分析，更好地定位问题和发掘业务机会，有效促成用户需求到商业价值的转化。

据微信公开课讲师梁泽锋介绍，微信搜一搜“数据看板”不仅能够可视化呈现宏观流量数据，还可以对具体的流量来源进行渠道拆解，帮助内容创作者、开发者从用户搜索行为中寻找创作灵感、进行运营洞察，为优质内容和服务创造更多高质量的连接，“更容易被搜得到”。

搜一搜助力账号长尾增长，帮运营者发掘公域流量新入口

伴随着公众号、微信支付、小程序、视频号等微信基础能力建设的不断完善，在微信内建立内容和服务体系，搭建私域并培养深度用户已经成为各行业标配。与此同时，如何从微信公域获取更多精准流量也成为内容和服务提供者的新需求。据微信公开课讲师梁泽锋介绍，号主要充分告知搜一搜“你是谁”“你是做什么的”，准确描述账号、标题匹配热词、设置好菜单栏、加强用户互动……这些运营手段可以帮账号在微信搜一搜里“排得好“。

“数据看板也是非常好的数据工具，它可以根据每个账号来提供定制化的复盘应用，帮助梳理跟账号匹配的价值关键词，为内容创作者提供参考。”据创业邦新媒体负责人王巍介绍，创业邦每月保持五位数左右新增粉丝数，其中30%至50%来自搜一搜渠道，增粉量级十分可观，通过使用搜一搜“数据看板”功能，创业邦已经梳理出了内容运营机制，做出了热点资讯和品牌长尾内容两个方向上的布局。短期热点追踪方面，创业邦的“早报”内容就是依托搜索发现、微信指数、搜一搜数据看板等热度判断工具来进行生产的，单篇内容便通常能从搜一搜获得3万至8万的定向流量，占阅读量的比例将近五成;从长期效应来看，创业邦依托“数据看板”梳理出关键词库，并依据话题热度和生命周期两大维度，将关键词分为八大类别进行长期布局和垂直运营，同时在菜单栏上围绕相关长尾词进行规划，使得搜索呈现更为清晰，转化效果更好。

“标准证件照”是2018年5月上线的一款证件照制作小程序。作为低频刚需的工具类产品，搜索是证件照小程序的重要用户来源。据“标准证件照”开发者、北京顺势兄弟科技有限公司联合创始人张国锋介绍，他们新用户的流量约有三分之一来自搜索。张国锋认为做一款产品在微信里获取流量最重要的还是要把握好用户需求，“理解你的赛道里用户的核心需求是什么，再通过产品特性、运营、技术去满足，好的产品自然会在用户行为上获得好的指标反馈，例如分享率、留存率、用户评价等等，我观察这些指标都能对账号排序起到作用。”“标准证件照”还通过使用We分析中的“数据看板”，了解用户的访问来源，并依据搜索词更好地洞悉用户需求，通过对证件照相关高频搜索词的配置以及在产品和运营上的不断优化，“标准证件照”小程序实现了总流量的持续增长。

在微信生态中，创作者、开发者们提供了大量的优质内容和服务，而微信搜一搜则是连接用户和内容、服务的桥梁。未来，搜一搜将持续开放更多基于搜索渠道的数据，不断更新数据能力，更好地助力创作者、开发者及商户们洞察用户需求，通过精细化运营获得稳步而持续的增长。

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