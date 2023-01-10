趣AI | 微软希望将OpenAI聊天机器人技术纳入Word等办公软件

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:据The Information报道，微软已经讨论将 OpenAI 的人工智能整合到 Word、PowerPoint、Outlook 和其他应用程序中，以便客户可以使用简单的提示自动生成文本， 此举可能会改变超过10亿人编写文档、演示文稿和电子邮件的方式。

报道称，一年多来，微软的工程师和研究人员一直致力于通过将 OpenAI 的机器学习模型应用于客户的私人数据来创建用于撰写电子邮件和文档的个性化 AI 工具，另一位直接了解该计划的人士表示，工程师正在开发方法，在客户数据上训练这些模型，而不会将其泄露给其他客户或坏人手中。基于人工智能的写作和编辑工具也面临着风险，如果这些功能引入错误，就会让客户失去兴趣。

自2019年微软与OpenAI就新技术达成协议以来，两家公司在很大程度上对微软将如何实施和商业化这些技术保持沉默。微软去年发布了 Copilot，这是一款备受推崇的工具，其主要使用 OpenAI 技术帮助程序员自动编写计算机代码。

值得一提的是，两位知情人士透露，微软正准备推出新版本必应Bing搜索引擎，使用OpenAI聊天机器人ChatGPT背后的人工智能来回答一些搜索查询，而非仅仅显示搜索结果链接列表。ChatGPT 背后的机器学习模型与支持 Copilot 的模型相似。

（举报）