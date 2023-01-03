苹果新一代Apple Watch Ultra或将采用Micro-LED屏幕 2024年推出

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日消息:科技分析师Jeff Pu今天除了概述了他对iPhone15系列的期望外，还表示苹果可能会在2024年发布两款引人注目的产品，包括首款配备micro-LED显示屏的Apple Watch和价格较低的AirPods。

Pu在为投资公司海通国际证券撰写的研究报告中说，新的高端Apple Watch可能会采用更大的2.1英寸Micro-LED显示屏，与目前采用OLED显示屏的Apple Watch型号相比，这将使亮度提高。这一型号可能是去年9月推出的Apple Watch Ultra的新版本，该版本拥有1.92英寸显示屏。

Pu将低价的AirPods称为「AirPods Lite」，但苹果不太可能真的使用这一名称。他说这些AirPods的价格会更低，以与其他公司的无线耳机竞争，但他没有分享任何进一步的细节。目前，129美元的第二代AirPods是苹果公司最便宜的选择。

在预测苹果的未来计划准确度方面，Pu的记录好坏参半，这些AirPods和Apple Watch的细节此前并没有相关传闻，所以这些信息还远未确定。苹果公司对2024年产品的计划也可能随着时间的推移而改变。

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