理想汽车：12月共交付新车21233辆 同比增长50.7%

站长之家（ChinaZ.com）1月1日 消息:理想汽车公布2022年12月交付数据称，2022年12月，理想汽车共交付新车21，233辆，再次创下单月最高交付纪录，同比增长50.7%。
第四季度累计交付46，319辆，同比2021年第四季度增长31.5%。
2022年1月至12月，理想汽车总计交付133，246辆，同比2021年增长47.2%。截止到2022年12月31日，理想汽车累计交付量为257，334辆。
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理想汽车今日发布2022年第三度未经审计财务业绩。理想汽车第三季度总营收为93.4亿元，同比增长20.2%，环比增长7.0%。马东辉先生已获委任为本公司执行董事兼总裁，自2023年1月1日起生效。
比亚迪股份公告，2022年12月新能源汽车销量23.52万辆，同比增长150%;全年新能源汽车累计销量186.35万辆，同比增长208.64%。2022年11月23日，比亚迪已经进行预告，上调相关车型官方指导价，一是新能源汽车购置补贴政策即将于2022年12月31日终止，国家对此后上牌车辆将不再给予补贴;二是自2022年下半年以来，电池主要原材料价格大幅上涨。
理想L9在今年6月发布，8月底开启交付，从9月到11月已经连续三个月蝉联中国大型SUV及中国40万以上豪华SUV销量的榜首。理想L8在今年9月发布，11月中旬开启交付，短短20天的时间，已经在11月实现了接近6000辆的交付量。在理想ONE之后，理想L8再次成为了30万至40万价格区间，新能源SUV的单月销量冠军。
赛力斯在上交所发布2022年12月份产销快报，12月赛力斯新能源汽车销量达16，643辆，同比增长170.62%；其中，赛力斯汽车12月销量为10，157辆，同比增长304.02%。2022年1-12月，赛力斯新能源汽车累计产销量分别为139，132辆和135，054辆，同比增长233.64%%和225.90%；其中，赛力斯汽车累计产销量达83，701辆和80，041辆，同比增长660.37%和626.39%。赛力斯公告称，公司于2022年12月2日首次回购股份，截至2022年12月31日，公司累计回购225.90万股，占公司总股本的比例为0.15%，回购成交的最高价为人民币46.74元/股、最低价为人民币41.16元/股，支付的资金总额为人民币9999.11万元。
站长之家 12 月 30 日讯：今日，理想汽车携理想L9 和理想L8 亮相第二十届广州国际汽车展览会。理想汽车销售副总裁刘杰在车展上表示，全新产品理想L9 和理想L8 迅速完成了产能爬坡， 12 月理想汽车总交付量将突破20， 000 台！
特斯拉公布最新交付数据称，2022年第四季度，全球生产了超过43.9万辆汽车，交付了超过40.5万辆汽车。2022年全年，特斯拉全球共交付了131万辆汽车，同比增长40% ;共生产了137万辆汽车，同比增长47% 。Model3/Y，生产1，298，434辆，交付1，247，146辆。
蔚来日前公布2022年12月及全年交付量。蔚来12月交付新车15815辆，创月度交付新高，同比增长50.8%；2022年，蔚来累计交付新车122，486辆，同比增长34%。资本市场方面，蔚来在3月10日成功通过介绍方式在香港交易所完成上市，正式开始挂牌交易；5月20日，蔚来在新加坡交易所主板成功上市，成为全球首家三地上市的汽车企业。
2022年，作为元宇宙的代表性设备，全球 VR 设备的实际出货表现并不是很匹配元宇宙的关注热度。洛图科技（RUNTO）数据显示，今年全球 VR 设备的市场规模在910万台左右。根据洛图科技的预测数据，XR 中的主要设备 VR 在2023年将首次突破千万规模，达到1270万台，同比今年增长40%。
理想汽车发布2022年第三季度财报称，该季度实现营收93.4亿元，同比增加20.2%;季度交付量达到26，524辆，同比增长5.6%。研发投入达到18亿元，同比增长103.1%。理想汽车预计，第四季度车型交付量为45，000辆至48，000辆，同比增长27.8%至36.3%;收入总额为165.1亿元至176.1亿元，同比增长55.4%至65.8%。
小红书联合中国社会科学院社会学研究所发布《2023年度生活趋势》报告。2022年，“近邻升温”相关笔记发布数量同比增长213%，“吃地道风味”相关笔记发布数量比去年增加227%，“出个远门”相关笔记数量同比上涨193%，“野到家门口”相关笔记数量同比上升287%。“闲置循环”相关笔记数量同比激增814%，消费者购买越来越少不实用的物品，买卖二手商品更加普遍“吃茶去”相关笔记数量同比上涨532%，更多的年轻人开始喝茶，用茶来招待朋友。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。