美团买药明日上线“拆零药”自助上架功能

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:近日，全国多地出现有发热、肌肉酸疼、头疼等感冒症状的患者急剧增加，一些城市布洛芬和对乙酰氨基酚，这两种常用的退烧药品出现短缺。为了让有限的药品帮助更多患者，美团买药从2022年12月29日开始，为全国药店提供拆零药品的自助上线功能，全面支持药店将布洛芬缓释胶囊和对乙酰氨基酚这两种类型的药品进行拆零销售。

同时，为了鼓励更多商家将当前急需的药物拆零销售以帮助更多患者，美团买药设置了专项补贴资金，对线上拆零销售的布洛芬缓释胶囊和对乙酰氨基酚予以特殊补贴，补贴资金将在订单完成后的次月到达商家账户。该负责人表示，第一期拆零销售药品的补贴周期为14天，后续将根据药品供应、商家备货、各地居民实际需求等具体情况，与商家沟通是否启动第二期补贴。

“在与药店商家沟通中，我们获知有一部分商家会在线下派发或平价销售拆零的退烧药。”美团买药相关负责人表示，为了与商家一起以更多形式服务患者，美团买药搭建了专属页面，向用户展示退烧药拆零销售或派发的信息:包括派发药品的种类、派发时间、派发城市、派发门店地址、派发数量等，患者可以就近在线上线下获得急需的药品。

（举报）