淘宝推出元宇宙直播间;抖音开放出行小程序入驻;格力辟谣董明珠售卖N95口罩;Epic免费送死亡搁浅

淘宝推出首个元宇宙直播间 近日，淘宝正在测试国内首场元宇宙直播，如果进展顺利，项目有望在年货节上线。相关画面显示，用户可以直接在淘宝进入元宇宙，通过虚拟城市广场大屏观看直播，可直接下单。

抖音开放出行小程序入驻 抖音已经开放交通出行服务的平台服务商入驻资格，目前开放的细分类型有打车/网约车、顺风车/拼车、出租车等，作为出行服务头部平台的T3出行，已于本月在抖音APP中上线了“T3打车”小程序。

Epic免费送死亡搁浅 Epic商城今天将免费送出《死亡搁浅 导演剪辑版》，领取时间截止至12月27日凌晨0点 。

环球影城订票量猛增177% 2月24日至12月25日这一周末，北京、广州等地旅游市场复苏显著。OTA数据显示，北京景区门票的预订量相比上周末增长超2倍。携程数据显示，12月19日至23日，北京景区门票的预定量相比上周增加177%。

格力辟谣董明珠售卖N95口罩 格力电器发布声明称，近期在“抖音”和“快手”平台上出现了大量使用董明珠董事长有关讲话、肖像和文字等视频来售卖N95口罩的情况。 这些口罩并非格力生产，其价格也远高于格力生产销售的价格，已经通知上述平台采取措施停止侵权行为。

特斯拉中国回应上海工厂停产一周 特斯拉中国25日接受采访时表示:“上海工厂2022年仍然保持了高效的生产和优秀产出。整车生产下周（即本周）按计划进行年度产线维保工作，同时工人经过一年的辛勤工作，因此在产线维保期间也进行人员休整。充电桩等车间都未停线，媒体说的工厂停产也不完全准确。”

苹果芯片部门出现了严重人才流失 外媒报道，苹果公司芯片部门出现了严重的人才流失情况，工程师和高管纷纷离职，以寻找更好的机会和改善的工作环境。苹果公司硬件技术高级副总裁约翰尼・斯鲁吉（Johnny Srouji）正为此事发愁。

马斯克下令推特删除自杀预防功能 Twitter过去几天删除了一项在用户查看特定内容时，向其推荐自杀预防热线及其他安全资源的功能。在该消息曝光后，Twitter信任和安全主管艾拉·欧文对媒体表示:“我们一直在修复和改进这些提示，只是在此过程中暂时移除这项功能。”“预计下周将会恢复。”她补充道。最新消息显示，目前该功能已恢复。

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