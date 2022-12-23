一张图看懂 | 美国不同汽车品牌的电动汽车生产情况

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:特斯拉将会在多长时间内保持其主导的电动汽车 （EV） 市场份额?这是美国汽车业面临的最大问题之一。一方面，特斯拉拥有非常强大的品牌和忠实的客户群（类似于苹果）。该公司在电动汽车生产方面也处于领先地位，每辆车的研发支出高于竞争对手。

另一方面，大众汽车等传统汽车制造商急于超越特斯拉。他们在制造汽车方面拥有数十年的经验，并且正在投资数十亿美元来迎头赶上。下面的信息图将 EPA 的2022年汽车趋势报告可视化效果。

尽管它来自2022年的报告，信息图中使用的综合生产数据是针对2021车型年的。

下表列出了EV和PHEV（插电式混合动力电动汽车）的总产量。

制造商 电动汽车生产情况 PHEV生产情况 综合生产情况 通用汽车 13，000 0 13，000 丰田 0 54，000 54，000 大众 37，000 9，000 46，000 宝马 2，000 22，000 25，000 本田 0 2，000 2，000 特斯拉 339，000 0 339，000 马自达 0 0 0 现代 8，000 2，000 10，000 斯巴鲁 0 2，000 2，000 奔驰 0 0 0 斯泰兰蒂斯 0 52，000 52，000 起亚 1，000 1，000 2，000 日产 6，000 0 6，000 福特 32，000 5，000 37，000 全部的* 438，000 149，000 588，000

丰田和 斯泰兰蒂斯（Stellantis） 是该数据集中最大的两家传统汽车制造商，值得指出的是它们只生产 PHEV。丰田的首款电动汽车bZ4X计划于2023年发布。

斯泰兰蒂斯（Stellantis）似乎落后得更远，尽管该公司在 Jeep 和 Ram 等品牌方面还有很多未开发的潜力。在最近的一次采访中，Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 透露，该公司已拨出360亿美元用于电气化和软件。

最具发展势头的传统品牌

在制造电动汽车方面，一些传统品牌比其他品牌动作更快。

大众汽车的目标是到2028年生产2200万辆电动汽车，并正在推出各种车型，包括ID.3两厢车、ID.4SUV 和ID. Buzz（经典 Microbus 的电动复兴）。

福特也宣布在2021年至2025年期间投资220亿美元的电动汽车。该品牌在2022年11月生产了第150，000辆Mustang Mach-E，并计划仅在2023年就生产270，000辆。

福特备受期待的F-150Lightning也收到了超过200，000份预订。Lightning 的产量预计将在2022年达到15，000辆，2023年达到55，000辆，2024年达到80，000辆。福特在电动皮卡领域的主要竞争对手 Rivian 有望在2022年达到25，000辆。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

（举报）