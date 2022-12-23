一张图看懂 | 美国不同汽车品牌的电动汽车生产情况

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:特斯拉将会在多长时间内保持其主导的电动汽车 （EV） 市场份额?这是美国汽车业面临的最大问题之一。一方面，特斯拉拥有非常强大的品牌和忠实的客户群（类似于苹果）。该公司在电动汽车生产方面也处于领先地位，每辆车的研发支出高于竞争对手。
另一方面，大众汽车等传统汽车制造商急于超越特斯拉。他们在制造汽车方面拥有数十年的经验，并且正在投资数十亿美元来迎头赶上。下面的信息图将 EPA 的2022年汽车趋势报告可视化效果。
尽管它来自2022年的报告，信息图中使用的综合生产数据是针对2021车型年的。
下表列出了EV和PHEV（插电式混合动力电动汽车）的总产量。
|制造商
|电动汽车生产情况
|PHEV生产情况
|综合生产情况
|通用汽车
|13，000
|0
|13，000
|丰田
|0
|54，000
|54，000
|大众
|37，000
|9，000
|46，000
|宝马
|2，000
|22，000
|25，000
|本田
|0
|2，000
|2，000
|特斯拉
|339，000
|0
|339，000
|马自达
|0
|0
|0
|现代
|8，000
|2，000
|10，000
|斯巴鲁
|0
|2，000
|2，000
|奔驰
|0
|0
|0
|斯泰兰蒂斯
|0
|52，000
|52，000
|起亚
|1，000
|1，000
|2，000
|日产
|6，000
|0
|6，000
|福特
|32，000
|5，000
|37，000
|全部的*
|438，000
|149，000
|588，000
丰田和 斯泰兰蒂斯（Stellantis） 是该数据集中最大的两家传统汽车制造商，值得指出的是它们只生产 PHEV。丰田的首款电动汽车bZ4X计划于2023年发布。
斯泰兰蒂斯（Stellantis）似乎落后得更远，尽管该公司在 Jeep 和 Ram 等品牌方面还有很多未开发的潜力。在最近的一次采访中，Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 透露，该公司已拨出360亿美元用于电气化和软件。
最具发展势头的传统品牌
在制造电动汽车方面，一些传统品牌比其他品牌动作更快。
大众汽车的目标是到2028年生产2200万辆电动汽车，并正在推出各种车型，包括ID.3两厢车、ID.4SUV 和ID. Buzz（经典 Microbus 的电动复兴）。
福特也宣布在2021年至2025年期间投资220亿美元的电动汽车。该品牌在2022年11月生产了第150，000辆Mustang Mach-E，并计划仅在2023年就生产270，000辆。
福特备受期待的F-150Lightning也收到了超过200，000份预订。Lightning 的产量预计将在2022年达到15，000辆，2023年达到55，000辆，2024年达到80，000辆。福特在电动皮卡领域的主要竞争对手 Rivian 有望在2022年达到25，000辆。
站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。
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