Netflix 将于 2023 年初开始打击密码共享

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:据《华尔街日报》报道，流行的流媒体服务 Netflix 计划从2023年初开始终止密码共享。Netflix 一直在探索打击密码共享的方法，但这些变化定于明年正式生效。

密码共享是影响Netflix 利润的一个问题，但2020年订阅量的增加让该公司可忽略这一影响因素。随着今年收入的下降和 Netflix 面临10年来首次用户流失，Netflix CEO里Reed Hastings决定是时候对这个被推迟太久的问题采取行动了。

从2023年开始，Netflix计划要求与家人以外的人共享账户的人付费。Netflix已经在一些拉丁美洲国家测试密码共享的附加付费，额外收费约3美元。在这些国家，主要账户所有者必须向家庭以外的任何想要访问该账户的人提供验证码，Netflix一再要求提供验证码，直到按月支付费用才能添加非家庭用户。

类似的策略也可以在美国使用，Netflix可能会向分享其计划的非家庭用户收取略低于6.99美元广告支持计划的费用。Netflix希望那些拥有共享密码的用户注册自己的订阅。

Netflix 将通过 IP 地址、设备 ID 和帐户活动强制执行密码共享规则。为了避免疏远客户，Netflix 可能会慢慢逐步取消密码共享，而不是立即停止。据报道，Netflix 考虑的一种方法是添加按次付费的内容，这可能会让用户不想与可能租用内容的人分享密码，但 Netflix 最终决定反对。

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