蔚来官宣全新车型将于12月24日举办的NIO Day 2022正式发布

站长之家（ChinaZ.com）12月22日消息:据蔚来官方微信公众号消息，蔚来全新车型即将于12月24日举办的NIO Day2022正式发布。

综合目前的消息，全新车型可能是蔚来EC7。此前曝光过蔚来EC7的路试谍照显示，新车外观风格上与特斯拉Model Y接近，新车车头与蔚来EC6的前脸相似，采用分体式大灯，上部是横置的日间行车灯，下部是竖置的前大灯组，不过外观细节仍然有着典型的蔚来风格。

另外，除了这款新车外，二代ES8、三代换电站等新东西也将于2023NIO DAY上亮相。

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