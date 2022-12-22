蔚来官宣全新车型将于12月24日举办的NIO Day 2022正式发布

站长之家（ChinaZ.com）12月22日消息:据蔚来官方微信公众号消息，蔚来全新车型即将于12月24日举办的NIO Day2022正式发布。
综合目前的消息，全新车型可能是蔚来EC7。此前曝光过蔚来EC7的路试谍照显示，新车外观风格上与特斯拉Model Y接近，新车车头与蔚来EC6的前脸相似，采用分体式大灯，上部是横置的日间行车灯，下部是竖置的前大灯组，不过外观细节仍然有着典型的蔚来风格。
另外，除了这款新车外，二代ES8、三代换电站等新东西也将于2023NIO DAY上亮相。
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站长之家 12 月 22 日讯：蔚来宣布全新车型将在 12 月 24 日举办的NIO Day2022 发布。
蔚来表示，NIO Day 是其一年一度和用户分享愉悦的聚会，也是其发布年度新品的舞台。据悉本次预计会发布第三代换电站，新车目前曝光的有猎装 ET5、EC7、NT2.0的866，但不知道会不会都在本次 NIO Day 上发布。此前蔚来公布的2022年11月交付数据创月度新高，共交付新车14178台，同比增长30.3%，环比增长40.9%。其中，第二代技术平台 NT2三款新车型 ET7、ES7和 ET5交付量均稳步上升，达11072台。
2022年12月15日，魅族科技正式宣布「魅友大会2022」将于12月23日14:30在珠海启幕。寒冬腊月，因相聚的热情而温暖洋溢；珠海之滨，因无界的热爱而生机盎然。「魅友大会2022」，将是一场别开生面的用户大会，是对魅族大家庭的主角——魅友的感激，更是魅族用心迎接新时代的开端。魅族执着热爱的19年，也是用户无界共创的19年。19年间，魅族经历了从MP3时代到智能手机时代的跨越，陪伴和见证了一代人的成长。魅友文化是自发形成的热爱连接，从全国一个个MY+受到启发，魅族准备开启一个更广阔的符号和活动：魅友大会MY∞。并且，将邀请全国各?
魅族官方发布魅友大会2022预热海报魅族官网已开启报名，限定人数为200人
小米手机正式宣布，将于12月1日晚七点召开新品发布会，推出小米13系列手机，新机搭载全新一代的MIUI14系统，小米13为直角直边设计，小米13Pro则继续延续曲面方案。目前小米13已经上架，但由于多方面的原因，小米131价格已经涨到了4500元起。
2022年12月15日消息，魅族科技今日上午宣布，魅友大会2022将于12月23日14:30在珠海举行。官方海报显示，在魅友大会2022上，魅族将发布全新魅友计划，举行年度魅友颁奖典礼，同时回顾11年魅友故事有神秘新品亮相，这款神秘新品会是魅族20系列吗？同时担任魅族科技董事长的星纪时代副董事长沈子瑜表示，魅族将保留独立团队，明年发布新旗舰。
荣耀正式宣布将于12月26日晚19:30召开荣耀全场景新品发布会。官方直接公布了将会登场的首款产品荣耀80 GT。除了这款全新手机之外，官方的预热海报上还显示了荣耀平板V8 Pro设备，这是一款12.1英寸的超大屏设备将会是首款搭载天玑8100的安卓平板，非常值得期待。
B站宣布，2022年B站跨年晚会“最美的夜”将在12月31日20点举行，用户可以在B站搜索“2022最美的夜”查询相关信息。值得一提的是，艾薇儿将加盟B站本次的跨年晚会。
央视网消息：各地在调整优化防控疫情措施的同时，加大助企纾困力度，激发市场主体活力。深圳则打出政策组合拳，帮助中小微企业、个体工商户在优化疫情防控措施下尽快恢复生产经营。社群作为新经济新模式，全国团长正影响着销售渠道，“ 100 万团长，影响 5 亿消费者”将帮助企业打开销售渠道，获得新的增长，提振经济。
以“潮黔看�筑梦前行”为主题的 2022 第十二届贵阳汽车文化节暨新能源�智能汽车展|房车露营展定档 12 月22- 25 日在贵阳国际会议展览中心盛大开幕。本届车展由贵州广播电视台、贵阳市孟关经贸促进商会、武汉尚格会展股份有限公司主办，贵阳尚格会展服务有限公司承办，贵州广播电视台公共频道作为承办媒体，贵阳尚格会展服务有限公司、上海尚格会展服务有限公司执行承办。12 月22- 25 日在贵阳国际会议展览中心与您相约。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。