怪兽充电一年亏了4个亿；魔兽争霸官方对战平台宣布停运 ；微信上线冬至限时状态

马化腾:腾讯内部贪腐问题触目惊心 马化腾对下面的员工表示，内部的贪污问题“实在令人震惊”，“我跟你们说，只是你们没机会看到，一旦看到就吓死了”。他还表示，很多业务做不下去，不是管理者出了问题，也不是业务方向出了问题，而是贪污漏洞太大，业务被抽空了。

微信发布春节期间小程序审核调整 小程序代码审核将在2023年春节期间1月21日（除夕）至1月27日(初六)仅支持开发者加急提审的需求，非加急提审需求在此期间停审。

腾讯音乐人上线原创唱片赞赏功能 今又升级为“原创唱片赞赏”模式，使乐迷可以一键给喜爱的音乐作品和音乐人表达鼓励，而且还能获得独家视频/电子照片、乐人感谢信等“赞赏福利”。

苹果独占全球5G手机一半收入 苹果独自占了所有5G手机收入的一半以上。与2021年同期相比，所有品牌的智能手机出货量在2022年第三季度下降了12%。但"由于苹果的收入同比增长10%，阻止了更大幅度的收入下降，5G机型的收入份额"达到了历史新高"。

怪兽充电一年亏了4个亿 “共享充电宝第一股”怪兽充电发布了2022年第三季度财报。财报显示，怪兽充电第三季度营收8.15亿元，净亏损9580万元，这意味着怪兽充电已经接连亏损了五个季度。最近一年的四个季度，怪兽充电的亏损总额已经达到了4.29亿元。

蒙牛起诉每日优鲜偿还1529万货款 近日，因常熟每日优鲜电子商务有限公司下落不明，江苏省苏州市常熟市人民法院向其公告送达起诉状副本等诉讼材料，涉及案件为蒙牛高科鲜乳制品有限公司与该公司买卖合同纠纷。

魔兽争霸官方对战平台宣布停运 魔兽争霸官方对战平台宣布将于2023年1月24日0时 正式终止运营。玩家账号中剩余的“牛币”以及仍在有效期内的“平台荣耀会员”将在终止运营后安排退款，所有账号数据也将被暂时封存。

半导体制造商美光宣布裁员10% 总部位于爱达荷州的美光科技最近在向美国证券交易委员会提交的文件中表示，预计通过自愿离职和裁员相结合，在2023年将员工人数减少约10%。美光还表示将暂停2023年的奖金。

特斯拉将允许第三方充电桩进入其导航系统 特斯拉证实，将允许第三方充电桩进入其导航系统，但这些充电桩需要满足该汽车制造商的高标准要求。目前，用户在特斯拉内部的导航系统中只能看到特斯拉的充电桩，而大多数情况下这并不是问题，因为特斯拉的超级充电站网络相对充足，被认为是最好的充电网络。

蔚来全新车型即将于NIO Day2022发布 据蔚来官方微信公众号消息，蔚来全新车型即将于12月24日举办的NIO Day2022发布。

微信上线冬至限时状态 今日0点，微信限时上线了“吃饺子”和“吃元宵”两个状态，24小时内有效。 用户可在微信“我”——“状态”界面进行设置。

菜鸟推出“300城春节运力保障计划” 菜鸟已经启动年货配送保障计划。今年淘宝天猫春节不打烊将覆盖全国超300城。

京东小程序平台将全面开放外部APP接入 京东小程序对外提供了一套完整解决方案，限时免费邀请所有APP开发者入驻平台。支持京东、京东金融、京麦、京东小家等多个京东系APP使用，京东小程序将帮助合作伙伴在多个场景构建自己的服务体系。

BOSS直聘港交所上市 BOSS直聘正式以介绍方式，于香港联合交易所主板完成双重主要上市，A类普通股于今日开始在香港联交所买卖，开盘价77.85港元。至此，BOSS直聘成为同时在纳斯达克交易所、香港联交所上市的公司。

圆通速递更名圆通国际12月21日，圆通速递国际董事会宣布，公司中文双重外国名称已由“圆通速递（国际）控股有限公司”更改为“圆通国际快递供应链科技有限公司”，同时，该公司中文股份简称将由“圆通速递国际”更改为“圆通国际快递”，变更自2022年12月28日上午九时起生效。

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