SensorTower：近37%的日本IP手游收入来自海外市场

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:移动应用&手游情报平台SensorTor发布了《2022年日本IP手游海外市场洞察》，报告显示2019年至2022年，日本IP手游近37%的收入来自日本以外的市场，扩展海外市场成为日本IP手游吸引用户的重要策略。

具体来看，日本IP手游在海外市场具有重要影响力，2019年至2022年，接近37%的日本IP手游收入来自海外市场。受疫情等因素影响，2020年日本IP手游在海外市场收入同比上涨14.8%至33.8亿美元。

就下载量而言，日本IP手游更加依赖全球市场。2019年至2022年，日本IP手游全球下载量中，接近90%来自海外市场。

美国市场是日本IP手游海外收入的重要贡献者，2022年1-11月日本IP手游海外畅销榜Top100中，接近40%的收入来自美国市场。日本IP手游在邻近的中国和韩国市场也具一定的影响力，其收入仅次于美国市场。

在下载量方面，日本IP手游在拉美市场下载量表现最为突出。2022年1-11月，海外下载榜Top100的日本IP手游在拉美市场获得1.3亿次下载。

Niantic旗下手游《Pokémon GO》持续领跑日本IP手游海外畅销榜，使得基于宝可梦IP的手游成为海外最吸金的日本IP。2022年1-11月，日本IP手游海外畅销榜Top100中，宝可梦IP手游收入突破5.7亿美元，在日本IP手游海外总收入的占比超过23%。

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