2023年淘宝年货节招商规则公布：不同类目立减档位不同

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:近日，淘宝网发布2023年淘宝年货节招商规则。内容显示，此次年货节活动预热时间2022年12月27日00:00:00-2022年12月29日19:59:59，正式活动时间2022年12月29日20:00:00-2023年01月04日23:59:59。
活动玩法方面，必设玩法:官方立减。这里需要注意的 的是，立减档位则不同的类目官方立减档位有所不同。官方立减适用不同类目的商品，可以设置不同的立减折扣，具体以商品详情页“官方立减xx%”或“官方立减xx元”展示为准。其中“xx”为立减优惠的折扣比例或折扣金额部分。商品详情页若无“官方立减xx%”或“官方立减xx元”相关文案展示，说明该商品不支持官方立减。若卖家在报名官方立减后的商品类目发生变化，则按照类目变更后的立减优惠折扣生效。具体类目及对应立减档位点此查阅。
使用时间:2022年12月29日20:00:00-2023年01月04日23:59:59
招商要求方面，具体如下:
（一）卖家准入
1、本活动面向淘宝网卖家;
2、淘宝卖家须满足《淘宝网营销活动规范》;
3、完成激活店铺钉钉（需要主账号）或绑定钉钉;
4、近60天无异常店铺处罚记录;
5、本自然年内出售假冒商品累计未达二振;
（二）商品准入
1、申报商品数量
卖家可选择“现货申报”页面“现货商品列表”和“推荐商品列表”中的商品进行报名。其中:
1）“现货商品列表”中可报名数量根据“淘宝卖家成长层级”有所限制。
①Lv.1~Lv.3:行业特色卖家 ≥5款，≤10款;其他卖家 ≥3款，≤5款;
②Lv.4:行业特色卖家 ≥10款，≤100款 ;其他卖家 ≥3款，≤15款;
部分类目（点此查看）:行业特色卖家≥10款，≤150款;其他卖家≥3款，≤20款;
③Lv.5:行业特色卖家 ≥20款，≤200款;其他卖家 ≥3款，≤50款;
④Lv.6:行业特色卖家 ≥50款，≤300款;其他卖家 ≥3款，≤100款;
⑤Lv.7-Lv.8:同层级商家 ≤600款。
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