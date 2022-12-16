周鸿祎：我们正在经历人类历史上最聪明的时代

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:今日，周鸿祎在由新浪财经客户端、新浪科技联合主办的“2022科技风云榜”线上年度盛典发表了题为《以“数字安全中国方案”护航数字中国建设》的演讲。

周鸿祎表示，我们正在经历人类历史上最聪明的时代，数字技术爆炸、让智慧城市、元宇宙等新物种崛起，产生了巨大的创新空间。全球新一轮科技革命和产业变革汹涌而来，各行各业都在经历数字化的重塑。

他认为，过去二十年科技企业是数字化的先驱和主角，手中掌握着先进的数字化技术与资源。随着产业数字化浪潮的到来，科技企业也应当冲锋陷阵，成为自主创新的排头兵，服务数字中国战略。

称，360用20年的时间投入了200多亿，利用免费杀毒的优势建立了全球规模最大的安全大数据、东半球最强的安全专家军团，形成了一套以可见攻击为核心的数字安全能力体系和方法论，破解了看不见攻击的卡脖子问题，成为国家战略科技力量。目前360已经独立捕获了50个对我国发起攻击的境外国家级黑客组织，并逐步形成了数字安全时代的中国方案。

周鸿祎还强调，目前360已经是全球最大的安全公司之一，在数字安全领域形成了先发优势，甚至已经有一些国外同行借鉴360的模式发展成为本国最大的安全企业。过去的互联网上半场可能是copy to China，到了数字时代，进入了互联网的下半场，已经变成了copy from China。

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