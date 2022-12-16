俞敏洪：做企业一定要有使命感和崇高感 要赚钱更要惠及他人

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:12月16日消息，由《哈弗商业评论》中文版主办的经营确定性·2022新增长大会于北京召开，新东方集团的创始人俞敏洪出席了大会并发表了演讲。

俞敏洪表示，他认为新东方和东风甄选的成功多多少少都有一定的偶然性，诸如创始人的性格不同、企业所处的环境也不尽相同，因此所采取的策略也有所差异。

他还提出，企业家要在不确定性中把握主动权，寻求企业发展的确定性，同时要有使命感和崇高感，不仅要赚钱，更要惠及他人、惠及社会。

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