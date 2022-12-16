俞敏洪：做企业一定要有使命感和崇高感 要赚钱更要惠及他人

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:12月16日消息，由《哈弗商业评论》中文版主办的经营确定性·2022新增长大会于北京召开，新东方集团的创始人俞敏洪出席了大会并发表了演讲。
俞敏洪表示，他认为新东方和东风甄选的成功多多少少都有一定的偶然性，诸如创始人的性格不同、企业所处的环境也不尽相同，因此所采取的策略也有所差异。
他还提出，企业家要在不确定性中把握主动权，寻求企业发展的确定性，同时要有使命感和崇高感，不仅要赚钱，更要惠及他人、惠及社会。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
直到现在，还有人在吐槽，这些在抖音、快手、小红书甚至在公众号、微博上的博主在恰饭、卖货。并表示强烈的抗议和鄙视。义正言辞的说:“你怎么能带货呢?早知道你会卖东西的!果然还是来卖货了!如果你是抱着这样的想法，在看待别人做抖音，只有两种情况:
实景放样看得见，放样效率提得快 同时，北斗中移视觉放样RTK具有叠加网络地图的功能和自动最近点放样，放样时不仅有参照能够自动选择最近点放样，轻松应对密集式放样场景，即使是小白放点也能快速上手。测绘工作者使用北斗中移视觉放样RTK后，惊喜地表示感觉就像“神枪手”，自己只需要跟着箭头走，对着红点戳，一戳就中。北斗中移也将继续承载着梦想与责任，更加努力，在摸索中砥砺前行，为测绘工作者提供更远距离、更高精度、更高稳定性的RTK，助力测绘工作者测量更加便捷！
娃哈哈集团董事长宗庆后在新浪金麒麟论坛上发表演讲时表示，企业的高质量发展关乎经济的高质量发展，企业在高质量发展的同时积极回报社会，履行社会责任。一方面要让企业发展成果与员工共享，提高员工的收入、增加员工的福利，让员工拥有获得感、幸福感。宗庆后称企业要为社会贡献力量，“这样我们的财富才会得到他人的尊重，这也是我们的人生意义和办企业的真正意义所在”。
金融科技的迅猛发展撬动了金融行业的发展格局，线上平台获得了越来越多金融消费者的青睐。线上信贷综合信息服务平台不断涌现，在为用户提供更多选择的同时，也让用户陷入了选择困难，不知道应该选择哪一个平台。好分期app的用户体验感非常好，申请也很快捷，是一个优质的平台，可以放心使用。
现下大多年轻消费者对蕉下都不陌生，蕉下作为一个新消费品牌，深耕城市户外领域，让消费者“妙享户外”。通过市场的检验，蕉下的很多经典品都受到了很多消费者的青睐，销量不俗。蕉下在会有很多可能性，让我们拭目以待吧。
对于美的追求向来是不分男女的，都希望自己能够拥有精致匀净的皮肤状态。一旦脸上长了痘痘后，皮肤状态就会下降，痘痘、痘印、痘坑会成为颜值难以抹消的痕迹。伊肤泉祛痘控油组合之所以能够深受大众认可，与它一直砥砺前行，以解决求美者困扰为初心有着极大的关系，更是用效果让求美者实现了颜值提升的想法，让变美不再是一件不可完成的事情，让肌肤美出了匀净感。
12月1日，小米13系列即将发布，据悉此次小米13系列将全系搭载骁龙8Gen2，内置MIUI14系统，全系标配徕卡影像以及IP68级别，其中小米13将搭载国产OLED直屏，小米13Pro将搭载三星E6曲屏。近期有网友曝光了小米13和小米13Pro这两款手机的实机图，小米13背部采用类似玻璃材质面板，圆弧R角和金属质感颇有点iPhone的味道摄像头采用三摄组合。目前有消息指出小米13全系将涨价10%-25%，起售价可能来到了4500元左右，但也有可能是官方放出的烟雾，先给大家一个较高的报价，后续发布一个较低的起售价格，这样给大家营造一个“还没那么贵”的心理感受
12月11日晚，在2022年中国企业家杂志年会上，搜狐创始人张朝阳在对谈中聊到，要确立人生的意义和责任感，然后去孜孜不倦的工作和参与。人是在劳动中进化，一定要做事情，是劳作的命，也没有什么退休的概念，只不过是从一件工作上退休，去开启另一项工作。对于这样的喊话，网友更是反应的非常激动，认为应该让张总多干活，活到老干到老。
根据英国通信管理局的最新研究，智能音箱可以帮助独自生活的人减少孤独感，并给一些残疾人更强的独立感。在对的100名拥有智能音箱和15名非拥有者进行的深入调查中，一些人将他们的设备描述为像一个伴侣，并表示他们喜欢能够与它交谈。还有人对犯罪分子利用智能扬声器通过黑客窃取数据、银行信息或身份的可能性感到担忧。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。