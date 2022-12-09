两用户在抖音中相互谩骂毁名誉 法院：应相互赔礼道歉

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:据西平法院消息，近期，河南省西平县人民法院审结了一宗名誉权纠纷案件。

夏某、杜某均系“抖音” 软件用户，二人曾分别与“某大哥”系网络好友，“某大哥”曾将其个人抖音账号密码告知杜某。2021年4月，杜某登录“某大哥”抖音账号时，发现夏某在发给“某大哥”的私信中有暧昧言语，且有对杜某进行人格诋毁的言语。之后，夏某、杜某二人长期多次通过抖音及手机短信相互谩骂，其中包含大量污言秽语。2021年12月，杜某将夏某与“某大哥”的部分抖音私信记录，发布在个人抖音账号上予以公开。

夏某发现后，起诉杜某要求其公开赔礼道歉、恢复名誉，将发布在抖音上的相关侮辱诽谤内容删除，并赔偿精神损害抚慰金2万元。杜某在获知夏某起诉后，对杜某进行反诉，要求其公开赔礼道歉、恢复名誉，删除其在网络媒介中对其侮辱诽谤的内容，并赔偿精神损害抚慰金3万元。

法院审理后认为，夏某在其发给“某大哥”的信息中对杜某进行诋毁，二人继而在抖音及手机短信中相互谩骂，杜某又将夏某发送给“某大哥”的信息公开在抖音平台，均对对方的人格造成侵害，应当各自在其抖音平台上为对方消除影响、恢复名誉和赔礼道歉。

综上，法院依法判决被告杜某于本判决生效后十日内，在其注册的“抖音”账号上公开发布视频，向原告某赔礼道歉、消除影响，恢复原告夏某的名誉;反诉被告夏某于本判决生效后十日内，在其注册的“抖音”账号上公开发布视频，向反诉原告杜某赔礼道歉、消除影响，恢复反诉原告杜某的名誉。

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