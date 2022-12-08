京东健康：保供平价抗疫药品数量超一亿盒 坚持“不涨价”

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:日前，京东方面宣布，京东健康携手中国非处方药物协会，与国内外数十家知名药企共同发出倡议，号召药品企业认真履行社会责任，加强药品质量管理和价格自律，全力保障抗疫防护相关药品和家庭常备药品市场供应稳定、价格稳定。

据悉，在呼吸系统用药、感冒用药、止痛镇痛用药、消化系统用药等抗疫相关品类中，包括自营药品仓的现货储备量和在途订单量在内，京东大药房正在向社会民众平价保供药品数量超过一亿盒。

近期，大众对于抗疫防护类家庭常备药的需求激增，京东健康数据显示，其线上销量增长明显的药品主要包括感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物，上述药物近7日成交额环比10月增长18倍，成交件数TOP6药品为连花清瘟胶囊、感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚;其中，连花清瘟搜索量同比增长2000倍。

12月1日至12月6日，京东健康线上口罩成交额同比增长682%，新冠抗原试剂检测盒成交额环比上周增长462%。

截至目前，此次中国非处方药物协会和京东健康，已经联合了华润三九、云南白药、中美史克、同仁堂、以岭药业等国内外超过三十家知名药企，从源头保障正品好药的供应稳定、价格稳定。

京东健康相关负责人表示，近期京东大药房专门制定了保供仓应急预案，快速调集上下游供应链，并对销售数据实时监控，全力保障药品“不断供、不涨价”;在与广大药企和医药品牌的共同努力下，目前包括自营药品仓储备量及在途订单量在内，京东大药房自营的呼吸系统用药、感冒用药、止痛镇痛用药、消化系统用药等抗疫相关药品，数量超过一亿盒，并坚持“不涨价”，均通过京东大药房自营店铺实现平价销售。

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