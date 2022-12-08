首页 > 业界 > 关键词  > 京东健康最新资讯  > 正文

京东健康：保供平价抗疫药品数量超一亿盒 坚持“不涨价”

2022-12-08 17:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:日前，京东方面宣布，京东健康携手中国非处方药物协会，与国内外数十家知名药企共同发出倡议，号召药品企业认真履行社会责任，加强药品质量管理和价格自律，全力保障抗疫防护相关药品和家庭常备药品市场供应稳定、价格稳定。

据悉，在呼吸系统用药、感冒用药、止痛镇痛用药、消化系统用药等抗疫相关品类中，包括自营药品仓的现货储备量和在途订单量在内，京东大药房正在向社会民众平价保供药品数量超过一亿盒。

近期，大众对于抗疫防护类家庭常备药的需求激增，京东健康数据显示，其线上销量增长明显的药品主要包括感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物，上述药物近7日成交额环比10月增长18倍，成交件数TOP6药品为连花清瘟胶囊、感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚;其中，连花清瘟搜索量同比增长2000倍。

12月1日至12月6日，京东健康线上口罩成交额同比增长682%，新冠抗原试剂检测盒成交额环比上周增长462%。

截至目前，此次中国非处方药物协会和京东健康，已经联合了华润三九、云南白药、中美史克、同仁堂、以岭药业等国内外超过三十家知名药企，从源头保障正品好药的供应稳定、价格稳定。

京东健康相关负责人表示，近期京东大药房专门制定了保供仓应急预案，快速调集上下游供应链，并对销售数据实时监控，全力保障药品“不断供、不涨价”;在与广大药企和医药品牌的共同努力下，目前包括自营药品仓储备量及在途订单量在内，京东大药房自营的呼吸系统用药、感冒用药、止痛镇痛用药、消化系统用药等抗疫相关药品，数量超过一亿盒，并坚持“不涨价”，均通过京东大药房自营店铺实现平价销售。

图片

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 京东全力保障“不断供、不涨价”：一亿平价抗疫已备好

    近期，大众对于抗疫防护类家庭常备药的需求激增，京东健康数据显示，其线上销量增长明显的药品主要包括感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物，上述药物近7日成交额环比10月增长18倍。成交件数TOP 6药品为连花清瘟胶囊、感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚；其中，连花清瘟搜索量同比增长2000倍。日前，京东健康携手中国非处方药物协会，与国内外数十家知名药企共同发出倡议，号召药品企业加强药品质量管理和价格自律，全力保障抗疫防护相关药品和家庭常备药品市场供应稳定、价格稳定。截至目前，此

    ​京东健康 ​价格稳定 ​药品

  • 京东健康：近一周抗原检测试剂成交额环比上周增长344%

    12 月 5 日消息，京东健康数据显示， 11 月 28 日至 12 月 4 日，京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。京东健康相关负责人表示，目前，京东健康抗原检测试剂盒储备足量，可满足用户的日常购买需求。同时，京东健康也联合品牌商家共同打造专供产品线，保障抗原检测试剂盒的稳定供应。另外，京东数据显示，近日北京防控期间，北京居民在线上购买药品及防疫消杀物资的需求大幅增加。 11 月 21 日至 27 日的一周内，北京地区N95 口罩需求有明显增长，成交额同比增长超过 30 倍，酒精消毒液需求近 7 天同比增长1. 7 倍。

    ​京东健康

  • 京东健康携手雅培 提升高品质糖尿病营养配方产品可及性

    11 月 5 日，第五届中国国际进口博览会(以下简称进博会)开幕。作为世界上首 个以进口为主题的国家 级展会，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。进博会期间，京东健康与雅培、罗氏诊断、赛诺菲等医疗健康品牌携手，通过在产品研发、服务优化等多个领域的深化合作，推动糖尿病全流程健康管理取得新成效。据国际糖尿病联盟(IDF) 2021 年发布的第 10 版《全球糖尿病地图》显示，我国有1. 4 亿多糖尿病患者，数量位居全球之首，并持续快速增长。临床研究显示，糖尿病住院患者中，存在营养

    ​糖尿病线上 ​京东健康 ​罗氏诊断

  • 京东健康第三季度营收105.2亿元 同比扭亏为盈

    11月21日消息，京东健康在港交所发布公告，宣布其截至2022年9月30日止三个月的未经审计之财务业绩。财报数据显示，京东健康2022年第三季度营收105.2亿元，去年同期为74.0亿元，同比增长42.1%;经营盈利7722.5万元，去年同期经营亏损5.56亿元，同比扭亏为盈;公司经调整经营盈利6.55亿，去年同期经调整经营盈利为3.51亿元，同比增长86.6%。此外，京东健康公布了其业务最新资料。公告中显示，2022年8月，工业和信息化部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家药品监督管理局联合印发《关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生?

    ​医药健康供应链 ​医疗产业价值 ​京东健康

  • 京东健康“防疫关爱门诊”上线 提供全科室在线医疗咨询问诊服务平均30秒接诊

    近日，全国多地持续优化疫情防控相关措施，涉及核酸检测、出行、就医等诸多方面。广州等地政府倡议，广大市民近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到基层医疗卫生机构就诊。为助力科学防疫，京东健康推出“防疫关爱门诊”，提供全科室医疗咨询问诊服务，24小时在线、平均30秒接诊，极速响应大众防疫相关的寻医问药需求。当下，正确认识疫情给身心带来的影响，并进行专业有效的预防和干预，对人们工作生活都具有重要意义。此次，京东健康“防疫关爱门诊”遵循国家政策和防控方案的指导，针对疫情常态化防控的实际需求，设计

    ​京东APP ​京东健康 ​科学防疫

  • 京东健康第三季度经营盈利7722.5万元

    京东健康在港交所公告称公司第三季度收入105.2亿元，同比增长42.1%;经营盈利7722.5万元，上年同期为经营亏损5.56亿元，同比扭亏为盈;三季度非国际财务报告准则经营盈利6.5亿元，同比增86.6%。

    ​经营盈利 ​京东健康

  • 腾讯WiFi管家今日起停止服务 用户曾超一亿

    中关村在线消息：12月1日，腾讯WiFi管家官方宣布已于2022年12月1日0时0分停止服务，用户届时将无法使用腾讯WiFi管家的任何服务和功能，在停止服务之后，腾讯WiFi管家将依法对用户的资料等数据进行删除。这款腾讯WiFi管家是腾讯公司旗下的的一款免费WiFi管理软件，支持上亿公共WiFi热点，无需输入密码就可一键连接，并通过腾讯五星WiFi标准对这些热点进行全方位的安全、连接速度、网络质量等进行全面评估，自动排除僵尸、钓鱼、盗号、木马等病毒，确保无僵尸、风险、虚假WiFi。你用过类似的免费WiFiAPP吗？

    ​腾讯WiFi管家 ​腾讯五星WiFi ​腾讯公司

  • 一亿粉丝网红卖假货？赔偿或高达一亿

    中关村在线消息：11月16日，据相关爆料，知名打假人王海发布视频表示，小杨哥直播间售卖的金正破壁机和绞肉机均为虚标功率。其中，破壁机标注功率为300W，实际仅为105W，而绞肉机标注功率300W，实际功率只有120W。如果真像打假人王海表示的一致，那么疯狂小杨哥卖的这款金正破壁机存在虚假宣传的嫌疑。据悉，由于该产品的页面标注退一赔三，这款产品的卖价为399元，售出的数量为6.8万。如果“打假”成真，那么疯狂小杨哥将赔付的总金额或将高达一个亿，一起关注吧！

    ​小杨哥 ​破壁机 ​王海

  • 解封不解防！广州感冒、发热类药品热销，星群夏桑菊供应充足

    据新快报报道，11 月 30 日下午，广州市多区陆续发布通告，优化完善疫情防控措施，解除临时管控区域的管控措施。广州市疫情防控措施调整优化以后，广州各药店顾客明显增多，市民群众的购药需求猛增，新冠抗原检测试剂和抗病毒感冒类药物获得热销。据统计，仅 12 月 1 日，广州市零售药店感冒、发热类药品 1 天的销售记录达 10 万条，是平日的2. 5 倍。其中，包括白云山星群夏桑菊颗粒等在内的多款药物，甚至在部分药店再次脱销。作为广州本土的中华老 字号药企及夏桑菊颗粒的头部厂家，广药集团旗下白云山星群公司是海珠区内药品生产保障?

    ​夏桑菊颗粒 ​夏桑菊颗粒 ​白云山星群公司

  • 快手电商开展药品及医疗器械的专项治理 禁止类目乱挂等行为

    快手电商发布了关于平台开展药品及医疗器械的专项治理公告。依据相关法律法规要求，平台决定针对药品、医疗器械商品进行专项治理。建议平台商户/带货达人积极开展自查，平台将自公告发布日起对违规行为进行处理。

    ​快手 ​开始电商 ​医疗器械

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM