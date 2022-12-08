小米13 / Pro系列 12 月 11 日发布 雷军：高端探索的三年答卷

小米13系列新品备受关注，其规格曝光的也都差不多了：全系搭载高通骁龙8Gen2，全系支持IP68级别防尘防水，全系搭载徕卡影像以及75mm潜望式长焦，搭载全新MIUI14系统，其中小米13Pro更是搭载了小米12SUltra同款一英寸大底图像传感器，小米13整体堆料很猛。规格上涨的同时，小米13系列的售价自然是水涨船高，一方面供应链的生产制造成本上涨，另一方面也是小米近几年对标iPhone走高端高利润的方向所致。传闻小米13系列起售价或将从4500元起跳，但从目前曝光的小米13报价单来看，起售价格可能为4299元，最贵的小米13Pro12+512G版本将高达6499