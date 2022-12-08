小米13 / Pro系列 12 月 11 日发布 雷军：高端探索的三年答卷

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:就在刚刚，小米官方宣布，小米13定档12月11日发布，周日晚7点。对此，雷军表示，小米13系列是小米高端探索的三年答卷，性能和体验非常出色。
据京东预约页面显示，截至发稿，小米13Pro 在京东的预约人数达25.1万，而小米13的预约人数达29.5万。
根据此前小米公布的信息，小米13系列将搭载第二代骁龙8处理器，多核性能提升37%，媲美A16，GPU性能提升42%，超越A16表现。全系标配最新一代 LPDDR5X8533Mbps 内存和 UFS4.0闪存。
其中，小米13采用6.26英寸直屏设计，而小米13Pro则采用6.7英寸曲面屏设计。小米13采用极窄四等边，三边1.61mm，下巴1.81mm，屏占比 高达93.3%，宽度仅71.5mm。
同时，小米13系列将搭载创新材质“科技纳米皮”，具有皮质手感，更好的抗紫外线、抗黄边、抗侵蚀、抗脏污等特性。
续航方面，小米13高达1.37天，成为历史上小米旗舰机的续航之王。
影像方面，小米12s Ultra的影像能力将下放至小米13系列，具备Ultra同款徕卡光学镜头、同款徕卡原生双画质、同款大师镜头包，小米影像大脑，万物追焦，闪电连拍等众多技艺。
值得一提的是，小米13全系搭载「徕卡长焦镜头」，包括徕卡75mm人文长焦，f/2.0超大光圈，而小米13Pro还将搭载索尼 IMX989「一英寸」主摄。
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