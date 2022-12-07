苹果汽车售价或低于10万美元 2026年推向消费市场

作为苹果有史以来最大的新品，其智能汽车的一举一动也是颇受外界的关心，到底会在何时推出，又是多少钱呢？苹果原本计划为其未来的电动汽车提供野心勃勃的自动驾驶功能，但是现在已经缩减了这一计划，并将该汽车的目标推出日期推迟了大约一年至2026年。该车还拥有一系列定制的激光雷达传感器、雷达传感器和摄像头阵列，能够为汽车提供定位信息、车道数据，以及与人和物体相比的方向，据说苹果目标是将其价格打到10万美元以下，以吸引更多的客户，对特斯拉等新能源车厂商进行冲击。