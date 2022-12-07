苹果汽车售价或低于10万美元 2026年推向消费市场

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:消息称，Apple 计划在2026年将 Apple 品牌的汽车推向消费市场，目标是将此产品的价格保持在10万美元以下。
据悉，Apple car最初的目标价格超过120，000美元，但他们计划降低价格，大概是因为第一款汽车的自动驾驶功能有限。
该车将采用更传统的设计，配备驾驶员座椅、方向盘和踏板，不具备完全自动驾驶能力。
据报道， Apple 尚未最终确定汽车的设计，但它有望在2023年完成。
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苹果汽车最早要到2026年才会发布，售价将低于10万美元。传闻已久的“苹果汽车”项目在苹果内部被称为“特别项目组”或者“泰坦项目”，该项目自2014年启动以来，经历了重组、裁员和关键人员离职。苹果汽车背后的庞大团队大约有1000名员工，分散在世界各地，包括加州、亚利桑那州、瑞士和加拿大。
苹果的目标是到2026年推出一款面向消费者的苹果品牌汽车，其目标是将价格降至10万美元以下，以使该车吸引更广泛的客户。苹果最初计划设计一款可能类似于Canoo的生活方式汽车的汽车，乘客可以在没有方向盘或踏板的豪华轿车式汽车中面对面，但该项目已经缩减。苹果继续寻找制造汽车的合作伙伴，到目前为止，它只与大众汽车进行了认真的谈判，但那些谈判是很多年前的事了。
据彭博社报道，苹果公司的目标是在 2026 年之前推出一款苹果品牌的面向消费者的汽车，其目标是将价格打到 10 万美元以下，使汽车吸引更多的客户。苹果公司最初计划设计一款可能与 Canoo 的 Lifestyle Vehicle 汽车类似的汽车，乘客可以在一辆没有方向盘或踏板的豪华轿车中面对面，但该项目已被缩减。该车现在将采用更传统的设计，有驾驶座、方向盘和踏板，完全的自动驾驶将无法实现，但该车将能在高速公路上使用自动驾驶模式。
作为苹果有史以来最大的新品，其智能汽车的一举一动也是颇受外界的关心，到底会在何时推出，又是多少钱呢？苹果原本计划为其未来的电动汽车提供野心勃勃的自动驾驶功能，但是现在已经缩减了这一计划，并将该汽车的目标推出日期推迟了大约一年至2026年。该车还拥有一系列定制的激光雷达传感器、雷达传感器和摄像头阵列，能够为汽车提供定位信息、车道数据，以及与人和物体相比的方向，据说苹果目标是将其价格打到10万美元以下，以吸引更多的客户，对特斯拉等新能源车厂商进行冲击。
DoNews11 月 25 日消息，日前，爱普生宣布将于 2026 年停止销售激光打印机，该公司将把重心放在自身擅长的耗电量低的喷墨式产品上。喷墨方式耗电量可比激光方式降低 8 成左右，由于结构简单，维修保养等成本也比较低。公司也有八成利润来源于喷墨打印生意占据全球份额首位的投影仪和石英晶体振荡器并未贡献利润。
11月9日消息，据国外媒体报道，苹果公司仍在按计划于明年推出AR/VR头显，但海通国际分析师Jeff Pu表示，由于“设计问题”，传闻中的苹果增强现实眼镜可能被推迟到2025年或2026年推出。 Jeff Pu并没有说明这些设计问题是什么，也没有说明苹果将如何应对这些挑战。 苹果公司认为该技术将在十年内取代智能手机。
Arm已经控制了PC市场的相当大的份额。根据IDC的数据，如今苹果销售的Mac几乎100%是基于Arm架构的M系列SoC，截至2022年第三季度，它占据了PC市场的13.5%的份额。同时，由Arm驱动的SoC也为许多廉价的Chromebook提供动力。另外，根据 Omdia 的数据，Arm SoC 在2022年第二季度占据了约7.1%的服务器市场。
阿里巴巴旗下国际电子商务公司全球速卖通在接受媒体采访时表示，今年在韩国市场投资了 100 亿韩元。速卖通介绍，该公司去年在韩国推出了三到五天送货服务，允许韩国用户从淘宝购买产品。总部位于首尔的独立数据分析公司TDI表示，今年 1 月至 9 月，韩国速卖通应用程序用户数量增长了22%， 9 月份速卖通在韩国的月活跃用户达到创纪录的 272 万。
北京时间 2022 年 11 月 29 日，欢聚集团发布 2022 年第三季度财报。欢聚实现营收5. 867 亿美元，BIGO营收4. 833 亿美元。欢聚将持续提升企业抗击风险的韧性，专注长期产品战略，推动全球用户社区和业务长期增长。
欢聚集团发布2022年第三季度财报。欢聚实现营收5.867亿美元，BIGO营收4.833亿美元。欢聚将持续提升企业抗击风险的韧性，专注长期产品战略，推动全球用户社区和业务长期增长。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。