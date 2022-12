苹果AppStore定价机制升级 新增700种应用定价档位

凤凰网科技讯11月29日,Apple正式公布2022年度App Store Awards获奖名单,今年的奖项由“年度App“、“年度游戏”以及“文化影响力获奖作品”三部分组成,用以表彰在本年度出类拔萃的app和游戏以及对人们的生活与文化产生了深远影响的作品。今年的获奖名单中,有不少大家非常熟悉的作品,比如年度iPad app: GoodNotes5,在iPad数字笔记软件中广受好评,并且充分支持Apple Pencil;年度Mac app: MacFamilyTree,可以通过精美的视觉化家谱与协作功能,帮助用户探索家族历史;《英雄联盟电竞经理》则是获得年度游戏,不少电竞爱好者是其忠实玩家;《喝水羊驼》则获得文化影响力获奖,通过创意挑战、及时提醒与可爱角色帮助用户养成饮水好习惯。文化影响力获奖作品:How We Feel,来自the How We Feel Project, Inc;Dot’s Home,来自the Rise-Home Stories Project;Locket Widget,来自from Locket Labs, Inc.;喝水羊驼,来自Vitalii Mogylevets;Inua - A Story in Ice and Time,来自ARTE Experience。