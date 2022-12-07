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苹果AppStore定价机制升级 新增700种应用定价档位

2022-12-07 08:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，苹果官方宣布，App Store 定价机制重大升级，新增700个价格点，开发者可更加灵活地管理全球各地区定价

在升级的 App Store 定价机制中，所有开发者均可在900个价格点中选择定价，比此前大多数 app 的可选价格点数量增加了近9倍。

这包括600个全新可选价格点，以及另外100个可通过申请获得的高价价格点。价格点将低至 RMB1起，最高可根据申请升至 RMB74，999。价格点的可选范围大大增加，并按价格区间逐渐递增（如在 RMB10以下每档相差 RMB0.5;RMB10到 RMB200之间每档相差 RMB1等）。

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从今日起，订阅 app 的开发者将可选择自己最熟悉的地区商店，以之为基础自动为其他174个国家和地区及44种货币生成定价，从而更轻松地管理各地商店的货币和税款。开发者也可按需针对不同商店分别定价。针对不同商店的定价功能将在2023年春季拓展至其他所有 app。

苹果表示， 会定期在各地区根据税款和外币汇率变化更新定价。Apple 会根据金融数据机构提供的公开汇率信息更新定价，确保 app 内购买内容的定价在所有商店中保持平衡。目前，开发者可随时根据税款和外币汇率的变化自行调整定价。2023年起，付费 app 和 app 内购买内容的开发者将可设定本地区定价，该定价不会受到自动定价调整的影响。

新公布的工具将从今日起到2023年全年陆续推出。

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    ​定价机制升级 ​价格点 ​可选价格

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    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

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    锐龙R7 5800X3D

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