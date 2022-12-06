最近，chatgpt这款聊天机器人很火，不少网友都开始沉迷与机器人聊天而无法自拔，各大社交平台突然掀起了一股晒聊天记录的热潮。

网友的玩法也是五花八门，有人让它扮演虚拟女友、写论文、编请假理由，甚至有人还用它来学习英语。

它不但可以帮你检查有没有语法错误，还可以提供修改建议。网友看了都直呼牛X，直言传统的英语老师可以下岗了。

现在又有网友发现了新的玩法，ChatGPT能运行docker了！而且还可以自己连接到OpenAI网站，查查自己。

还有人当起「反向虚拟机」，自己「演」终端，让ChatGPT给他写命令…….

有网友甚至还分享了如何调教ChatGPT陪你演戏的教程：

输入一段描述，类似AI绘画提示语，指点它：

你要成为一台Linux终端，我来输入命令，你来显示运行结果…

然后，你就会发现你已经化身成一个终端了，它在给你输入各种指令。

看到这里，你是不是发现了“华点”。既然ChatGPT这么能写，那是不是可以使用ChatGPT生成提示语，然后让另一个AI帮你画出来。这不就是AI+AI的强强联合吗？

这简直不要太完美，之前不少网友在用AI绘画的时候觉得写提示语太麻烦了，那既然如此，这个工作也可以交给AI。

1、首先，你可以要求ChatGPT帮你写一个提示语模板

2、然后再让它按照上面的模板生成一些实例

3、然后把ChatGPT生成的语句复制到AI绘画应用中，就可以获得你想要的画面了。

ChatGPT体验方法

官网介绍:https://openai.com/blog/chatgpt/

备注：国内开发者分享的ChatGPT

体验地址：点击查看（小程序模式，无需注册和国外手机号码）

这两天已经有很多人纷纷去体验了Chat GPT，无论是生成小说，还是一些关于哲学方面问题的回答，它基本上都可以生成比较完美的内容。但是由于不可抗力原因，大部分人无法体验到。这里就分享一下注册的攻略，希望对你有用。