架设游戏私服1年多非法获利1500万 山寨版大话西游20名被告人获刑

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:据澎湃新闻报道，近日，针对架设游戏“私服”将《大话西游》改为《遮天西游》一案，宿城区法院以侵犯著作权罪对陈某某、段某某等20人作出一审判决，分别判处有期徒刑四年四个月至七个月不等，并处罚金人民币65万至7万元不等。

目前判决已生效。

据悉，2018年年底，被告人段某等6人以盈利为目的，商量合作开发《大话西游》网络游戏“私服”，并联系被告人陈某提供技术支持，双方约定被告人陈某分得游戏利润的30%，被告人段某等6人分得游戏利润70%（后将利润的60%分给游戏代理）。后被告人段某等6人共同出资从网上购买《大话西游》的人物、地图、宠物等素材资源发送给被告人陈某，被告人陈某安排被告人宋某等3人负责“私服”游戏的开发与维护、升级，并命名为《遮天西游》，被告人段某等6人负责游戏的日常运营。

2019年2月，上述被告人在未取得网易公司授权的情况下开始运营《大话西游》游戏“私服”《遮天西游》，并通过玩家充值获利，运营期间，被告人段某、王某、黄某、郝某负责服务器租赁、利润结算、帮助反馈解决玩家技术问题等，被告人黄甲、吴某参与分成、未负责具体事务。

经鉴定，自2019年2月至2020年6月间，该游戏累计非法经营数额为1574.9万余元。

法院审理后认为，被告人陈某等人以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人作品，通过信息网络向社会公众传播并运营“私服”游戏，其行为均已构成侵犯著作权罪。各被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。

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