使用 ChatGPT 是否免费？OpenAI CEO：不得不在某个时间点商业化

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日消息:当地时间1 1 月 30 日，OpenAI 发布了全新的聊天机器人模型 ChatGPT，引发热议。

图片来自ChatGPT

OpenAI 使用 RLHF 技术对 ChatGPT 进行了训练，加入了更多人工监督微调。相比 GPT-3，ChatGPT 的主要提升点在于记忆能力，可实现连续对话，极大地提升了对话交互模式下的用户体验。ChatGPT 的多元全面的能力使其作为一个通用AI 助手参与交互，其在辅助编程领域表现卓越。目前ChatGPT 免费开放，海量用户反馈加速模型迭代。

ChatGPT 是 OpenAI 训练的对话式大规模语言模型，是 InstructGPT 的兄弟模型，二者同属 GPT-3.5 系列的主力模型。ChatGPT 目前处于测试阶段，ChatGPT 新加入的训练方式被称为「从人类反馈中强化学习」（ReinforcementLearning from Human Feedback，RLHF）。这一训练方法增加了人类对模型输出结果的演示，并且对结果进行了排序。拥有OpenAI 账户的用户可以免费使用。模型采用对话格式，可以跟进回答问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不正当的请求，且支持中文。模型一经推出，就引起较高关注度和讨论度。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 昨日在推特上发文表示，于上周三推出的 OpenAI 训练的大型语言模型 ChatGPT 截至当日已突破 100 万用户。Sam Altman 还表示正在寻求降低 Twitter 运营成本。随后，Twitter 的新 CEO 马斯克询问，每次使用 ChatGPT 聊天的平均费用是多少？Sam Altman 回复说，每次对话的平均费用可能只有几美分，他们正在寻找更精确的测量方法并压缩费用。

另外推特用户 Chief Disruptor 提问，使用 ChatGPT 是否永久免费？Sam Altman 回答说：「我们将不得不在某个时间点，以某种方式将其商业化，因为运算成本令人瞠目结舌。」

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