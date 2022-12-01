搜狗联盟网盟产品将停服 2023年2月初关闭网站

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:搜狗联盟发布公告称，因公司业务调整，搜狗联盟网盟产品将于2022年12月31日起正式停服，并于2023年2月初关闭本网站。

搜狗联盟表示，自2022年12月1日起，将停止账号注册和添加新域名功能;2022年12月31日，将正式停服搜狗联盟网盟产品;2023年2月初，将关闭本网站。

据悉，搜狗联盟成立于2007年，致力于通过搜索引擎入口和网盟广告流量资源整合的方式，为推广客户和网站主带来推广内容效益的最大化。搜狗联盟是与百度、淘宝、腾讯、谷歌网盟齐名的五大网盟品牌之一，是业界收入和分成增速最快的网盟品牌之一。

以下为搜狗联盟公告全文:

亲爱的搜狗联盟网盟产品合作伙伴:

您好!因公司业务调整，搜狗联盟网盟产品将于2022年12月31日起正式停服，并于2023年2月初关闭本网站，我们对此次停服为大家带来的不便深表遗憾和歉意，也会在未来2个月为大家提供结算服务，具体下线节奏和结算方案如下:

1、 自2022年12月1日起，我们将停止账号注册和添加新域名功能;2022年12月31日，我们将正式停服搜狗联盟网盟产品;2023年2月初，我们将关闭本网站。

2、 结算方案:

1）2022年12月之前产生的款项，可在2022年12月10日-2022年12月25日期间将账户余额全部申请提现，届时请按照我司发出的结算单邮件要求，尽快将发票和结算单邮寄至下方所述地址;

2）2022年12月产生的款项，可在2023年1月9日-2023年1月13日期间将账户余额全部申请提现，届时请按照我司发出的结算单邮件要求，尽快将发票和结算单邮寄至下方所述地址;

3） 在网站关闭后仍有未提现余额的合作伙伴，请联系 union_sogou@tencent.com 处理。

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