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搜狗联盟网盟产品将停服 2023年2月初关闭网站

2022-12-01 13:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:搜狗联盟发布公告称，因公司业务调整，搜狗联盟网盟产品将于2022年12月31日起正式停服，并于2023年2月初关闭本网站。

搜狗联盟表示，自2022年12月1日起，将停止账号注册和添加新域名功能;2022年12月31日，将正式停服搜狗联盟网盟产品;2023年2月初，将关闭本网站。

据悉，搜狗联盟成立于2007年，致力于通过搜索引擎入口和网盟广告流量资源整合的方式，为推广客户和网站主带来推广内容效益的最大化。搜狗联盟是与百度、淘宝、腾讯、谷歌网盟齐名的五大网盟品牌之一，是业界收入和分成增速最快的网盟品牌之一。

QQ截图20221201134255.jpg

以下为搜狗联盟公告全文:

亲爱的搜狗联盟网盟产品合作伙伴:

您好!因公司业务调整，搜狗联盟网盟产品将于2022年12月31日起正式停服，并于2023年2月初关闭本网站，我们对此次停服为大家带来的不便深表遗憾和歉意，也会在未来2个月为大家提供结算服务，具体下线节奏和结算方案如下:

1、 自2022年12月1日起，我们将停止账号注册和添加新域名功能;2022年12月31日，我们将正式停服搜狗联盟网盟产品;2023年2月初，我们将关闭本网站。

2、 结算方案:

1）2022年12月之前产生的款项，可在2022年12月10日-2022年12月25日期间将账户余额全部申请提现，届时请按照我司发出的结算单邮件要求，尽快将发票和结算单邮寄至下方所述地址;

2）2022年12月产生的款项，可在2023年1月9日-2023年1月13日期间将账户余额全部申请提现，届时请按照我司发出的结算单邮件要求，尽快将发票和结算单邮寄至下方所述地址;

3） 在网站关闭后仍有未提现余额的合作伙伴，请联系 union_sogou@tencent.com 处理。

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    华为 Pocket S

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    华为 Pocket S

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    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

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    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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