国家邮政局：确保年底前实现快递隐私面单应用基本覆盖

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:据国家邮政局消息，近日，国家邮政局印发《关于切实加强邮件快件隐私面单推广应用工作的通知》。

《通知》指出，要提高思想认识，充分认识推进邮件快件隐私面单应用工作的重要性和紧迫性。隐私面单应用是提升行业信息安全保护水平、从源头上阻断不法分子利用寄递用户个人信息实施犯罪的关键技防手段。

《通知》要求，各级邮政管理部门要充分利用报纸、网站、公众号等线上线下宣传渠道，开展隐私面单宣传，提升隐私面单社会知晓度，争取公众对隐私面单的支持。要督促指导寄递企业开展隐私面单培训和宣传，强化消费者、商家及末端收派员隐私面单功能应用意识和能力。要加强舆情监测和处置，及时回应社会关切，着力营造推进隐私面单应用的良好氛围。

此外，《通知》还要求，要强化行政指导，国家局相关直属单位、相关司室要按照隐私面单推进工作任务分工，健全完善隐私面单规章制度，强化技术支撑，做好与电商平台“总对总”数据对接，着力推动解决末端投递不畅等问题，确保年底前实现邮件快件隐私面单应用基本覆盖目标。

据国家邮政局此前公布数据，目前，全行业隐私面单日均使用量超1. 5 亿单，主要寄递企业自有渠道收件已基本实现全覆盖;

据悉，隐私面单，是在面单上隐藏收/发件人信息的同时，让快递员可以通过拨打安全号码（95013+随机的虚拟号码）联系客户，客户签收快递后号码对应关系失效，可以杜绝物流运输过程中，对客户隐私信息的泄露。

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