部分理想L9 MAX和L8 Pro延期交付：提供油卡作为补偿

站长之家（ChinaZ.com）11月27日消息:理想汽车发布公告称，受核心零配件供应延迟的影响，部分App内显示于11月底交付的用户将延期至12月，而12月交付的车型暂不受影响。此次受影响的车型主要是理想L9MAX和L8Pro，预计延期1-3周交付，理想汽车将为预订这两款车型的用户分别提供1000元和2000元的油卡作为补偿。

理想L9于8月30日开启交付，定位为大型 SUV，售价45.98万元，搭载1.5T 四缸增程器与44.5kWh 三元锂电池组，可实现215km 纯电续航与1315km 综合续航（CLTC 工况）。该车采用智能四驱系统，前驱动电机最大功率为130kW，后驱动电机最大功率为200kW。总功率达到330kW，扭矩达到620N・m，0-100km / h 加速时间为5.3s。

此外，理想L8和理想L7于9月30日发布，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示:“9月30日发布的家庭智能豪华六座中大型 SUV 理想 L8和家庭智能旗舰五座中大型 SUV 理想 L7，得到了用户的积极反馈。从10月1日起全国零售中心将会有理想 L8的展车陆续到店，理想 L8将在11月启动用户交付。”

11月1日，理想汽车官方公布了10月份新车交付数据，10月理想汽车交付新车10052辆，同比增长31.41%;今年1-10月，理想汽车交付新车96979辆，同比增长53.84%。截止至2022年10月31日，理想汽车累计交付量达22.1万辆。

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