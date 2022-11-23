vivo X90系列价格公布 3699元起首发天玑 9200处理器

中关村在线消息：vivoX90新品发布会实况消息，到了大家最为关心的价格时间。vivoX90系列一共有三款机型发布，分别是X90、X90Pro以及X90Pro＋，起售价3699元，全系高配。X90：自研芯片V2、天玑92008GB+128GB的价格是3699元8GB+256GB的价格是3999元12GB+256GB的价格是4499元12GB+512GB的价格是4999元接下来X90Pro：自研芯片V2、天玑9200、50mm人像镜头IMX7588GB+256GB的价格是4999元12GB+256GB的价格是5499元12GB+512GB的价格是5999元X90Pro+：自研芯片V2、真一英寸大底12GB+256GB的价格是6499元12GB+512GB的价格是6999元发布会后，X90系列即刻开启预定，X90将在12月3日开售，X90Pro和X90Pro+将在12月6日开售。