vivo X90系列价格公布 3699元起首发天玑 9200处理器

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:昨日晚间，vivo举行新品发布会，发布X90、X90Pro和X90Pro+三个机型。
vivoX90全系配备了6.78英寸AMOLED屏幕，支持120Hz高刷，而X90Pro+则采用了三星E6超感护眼屏，局部峰值亮度至高达到1800nit。
同时，vivo X90全系搭载搭载3200万前置镜头，并且搭载自研 V2影像芯片，夜景算力提升20%。
其中，vivo X90/ Pro首发联发科天玑9200处理器，跑分达128万。
vivo X90后置5000万像素IMX866主摄+1200万超广角镜头（IMX663）+1200万专业人像镜头（IMX663），电池为4810毫安时，支持120瓦有线闪充。
X90售价:
8GB+128GB的价格是3699元
8GB+256GB的价格是3999元
12GB+256GB的价格是4499元
12GB+512GB的价格是4999元
X90Pro后置50MP+50MP+12MP 三摄，内置4870mAh容量电池，支持双电芯120W有线闪充，50W无线闪充。
X90Pro售价:
8GB+256GB的价格是4999元
12GB+256GB的价格是5499元
12GB+512GB的价格是5999元
而vivo X90Pro+则搭载了台积电4nm 芯片， 官方称具体名称会在12月2日揭晓。
后置5000万像素蔡司T*广角主摄（IMX898）+4800万像素超低畸变超广角(索尼IMX598)+5000万像素人像中焦镜头(索尼IMX758)+6400万像素潜望长焦镜头(OV64B)。
此外，vivo X90Pro+配备了4700mAh电池、支持80W有线快充、50W无线快充。还具备IP68防水、X轴线性马达、红外遥控、无损音频、NFC等功能。
X90Pro+售价:
12GB+256GB的价格是6499元
12GB+512GB的价格是6999元
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