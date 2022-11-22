台积电拟新建1纳米芯片工厂 将新增上万就业机会

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:中国台湾行政院副院长沈荣津表示，台积电新的1纳米晶圆厂将落户桃园龙潭。此前，台积电创始人张忠谋去顶台积电将在美设3纳米晶圆厂。

台积电总部据说在新竹科学园区，如果要预先布局台湾先进的半导体制程，龙潭科学园区是最理想的地方，为桃园创造数以万计的就业机会，进而带动桃园整个地方经济发展。

随着龙潭科学园三期的启动，业界传出台积电将在新竹科学园区辖下的龙潭科学园建设亚2纳米以下制程生产基地，台积电对此表示不排除任何可能。

沈荣津表示，未来台积电1纳米晶圆厂落户龙潭，北起桃园龙潭，途经新竹、台中、台南、高雄，全面打通整个半导体生态，让台西拥有一个完整个半导体科技廊带，预估未来台积电1nm 厂将为龙潭当地带来上万个年薪百万的工程师就业机会。

此外，沈荣津还表示，台南善化原本是农村，平均年收入可达168万元新台币。每月人口增长率超过1%，是台南最年轻和出生率最高的村落，因此1纳米厂进驻龙潭势必也将为该地区带来繁荣的经济发展。

台积电此前曾表示，其3纳米制程将于第四季量产，明年营收成长约中个位数百分比（约4%至6%）;升级版的 N3E 技术开发进度则较计划提前，预计会在明年下半年量产。

公开资料显示，龙潭园区基地目前在职员工约7000人，年销售总额逾新台币500亿元，进驻项目主要为集成电路、光电与生技产业等，目前已有包括台积电、合晶科技、苹果分公司等产业进驻。

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