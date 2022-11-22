研究称：在英美，iPhone 14 Pro的5G速度比任何安卓手机都快

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:根据 Ookla 的一份报告，如果你想要拥有最快的5G 手机，在美国和英国有一个选择:iPhone 14 Pro。

Ookla是一家专门从事网络诊断的公司，也是Speedtest基准测试的制造商。

最近，Ookla在连接设备数量最多的10个国家测试了不同手机的5G性能，在美国和英国，iPhone 14 Pro Max表现名列前茅。它在美国的下载速度中值为177.21Mbps，在英国为171.24Mbps 。iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max表现相差不远，在美国的下载速度中值为175.08，在英国为158.24。

值得注意的是，在英国，排名前五的5G 手机都是 iPhone手机。测试中，，iphone 13 Pro Max 以165.49Mbps 的得分位居第二，介于14 Pro Max 和14Pro 之间。IPhone 13 mini 和 iPhone 13 Pro 在英国排名前五。

在美国，iPhone位居榜首，其次是三星的 Android 手机。三星 Galaxy Z Fold4位居第三，落后iPhone 14 Pro Max 8%。iPhone 14使用与大多数高端 Android 手机相同的 Snapdragon X65 5G 调制解调器，并且可能至少在未来一年内仍将使用高通（Qualcomm）。然而，一直有传言说苹果公司正在开发自己的5G 调制解调器，可能会在2024年完成。

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