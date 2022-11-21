斗鱼三季度营收17.98亿元 付费用户560万

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:今天，斗鱼发布了截至9月30日的2022年第三季度财报。财报数据显示，第三季度，斗鱼总营收为17.983亿元（约合2.528亿美元），同比下滑23.4%。净亏损660万元(约合90万美元)，相较去年亏损幅度收窄。

其中，直播服务营收为17.050亿元（约合2.397亿美元），同比下滑22.9%。广告和其他收入为9330万元(约合1310万美元)。

第三季度，斗鱼平均移动MAU（月活跃用户）达到5710万，同比下滑7.7%。平均付费用户数量达到560万，而2021年第三季度为720万。

斗鱼创始人、CEO 陈少杰表示，“在复杂的宏观环境下，我们一方面通过持续的内容投入和服务创新稳定了用户规模，另一方面提升收入质量，加强成本控制，实现了公司整体业务的基本平稳。未来，我们将继续完善以游戏内容为核心的社区生态，基于游戏特点和深厚的主播资源，加深与游戏厂商的合作，以社区互动为驱动力，持续推进和完善游戏内容建设和互动性功能，坚持执行“以游戏为核心的多元化内容生态平台”的发展战略，保持国内游戏直播行业的领先地位，探索新的增长点，促进斗鱼的长期健康发展。”

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