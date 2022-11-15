腾讯音乐发布Q3财报：总营收73.7亿元 在线音乐付费用户达8530万

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:今日，腾讯音乐公布了2022年第三季度财报。财报显示，腾讯音乐第三季度总营收为73.7亿元，同比下滑5.6%。归属于腾讯娱乐股东的净利润为10.6亿元，同比增长43.4%。
其中，在线音乐订阅收入达22.5亿元。
用户数方面，截至9月30日，腾讯音乐在线音乐付费用户达8530万，在线音乐月度ARPPU8.8元。
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腾讯音乐发布三季度财报，整体表现平稳。2022年第三季度，腾讯音乐总营收73.7亿元，调整后净利润14.1亿元，连续第二个季度实现环比增长，领先市场超预期.本季度，腾讯音乐在线音乐业务持续增长。公司总收入同比下降收缩，但保持稳定并继续环比增长;实现正增长;在线音乐付费用户和平均每月每付费用户收入也取得了较好的平衡发展，本季度多家公司取得创新成果，行业调整和转型期确保音乐价值持续释放。
2022 年 11 月 15 日 ，中国领先的在线音乐与音频娱乐平台腾讯音乐娱乐集团发布了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度未经审计财务业绩。2022 年第三季度，腾讯音乐娱乐集团总收入为人民币73. 7 亿元，同比下降5.6%，环比增长6.7%；公司非国际财务报告准则净利润为人民币14. 1 亿元，同比增长32.7%，环比增长32.5%；在线音乐订阅收入同比增长18.3%至人民币22. 5 亿元，在线音乐付费用户同比增长19.8%达到 8530 万再创新高，环比净增 260 万。基于内容与平台“一体两翼”战略持续投入，公司为行业提供全方位内容服务体系，助力行业内容品质?
财报显示，奈飞Q3营收79.26亿美元，同比增长5.9%，市场预期为78.5亿美元；摊薄后每股收益为3.10美元，同比下降2.8%，市场预期为2.12美元...第三季度，全球流媒体付费订阅用户净增长241万，超出了奈飞此前预期和市场预期的100万;截至三季度，流媒体付费用户总数2.2309亿，同比增长4.5%，市场预期为2.217亿...还表示，它占据了用户在电视上花费时间的7.6% ，据估计，这一比例是亚马逊的2.6倍，是迪斯尼和Hulu的1.4倍......
荷兰ASML公司今天发布了Q3季度财报，净营收同比增长10%至58亿欧元，超出此前预期的53.9亿欧元；净利润17.01亿欧元，同比下降了2.24%，但表现也超出了预期的14.2亿欧元...根据ASML的数据，Q3季度中该公司出货了12台EUV光刻机，与上一年度持平，不过他们在本季度依然获得了89亿欧元的新订单，其中EUV光刻机就占了38亿欧元，折合人民币268亿元......
金山软件发布2022年第三季度财报。三季度营收18.37亿元，同比增长22%，与上季度持平。第三季度亏损60.55亿元，去年同期净利5.65亿元。
微盟集团发布公告称，董事会认为公司的经营质量在稳步提升且各项业务在截至2022年9月30日止的第三季度取得快速恢复...截至2022年9月30日止3个月，SaaS（不含海鼎）订单同比增长30%;广告毛收入人民币28.7亿元，环比增长30%，其中2022年9月的广告毛收入为人民币9.7亿元，今年以来毛收入首次超越去年同期...
昨日，宁德时代发布2022年三季度财报称，前三季度营收2103.4亿元，同比增长186.72%，其中第三季度营收973.7亿元，同比增长232.47%;前三季度归母净利润175.9亿元，同比增长126.95%，其中第三季度归母净利润94.24亿元，同比增长188.42%...去年7月，宁德时代正式推出钠离子电池...第一代钠离子电池电芯单体能量密度达160Wh/KG，在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率...
截至2022年10月，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，共部署了300多万个5G站点，5G用户达7亿，基于网络部署的快速推进，5G正在从规模商用期跃升到高速发展期...胡厚崑在论坛上还强调，5.5G是网络演进的下一步”，面向2025年，实现5.5G下行10Gbit/s、上行1Gbit/s、千亿联接、内生智能”的四大关键特征...胡厚崑在前不久的华为全联接大会上介绍，华为的目标是极大地提升网络容量，确保无处不在的10Gbps/s的速率，并满足行业对可靠、低时延连接的需求......
搜狐公司发布了2022年第三季度财务报告。搜狐第三季度营收为1.85亿美元，同比下滑14%。2022年第四季度品牌广告收入在2500万美元至2800万美元之间，较2021年同期下降17%至26%，较2022年第三季度下降3%至增长9%。
财报显示，Alphabet第三季度营收为691亿美元，同比增长6%，但低于华尔街预测的709亿美元...按照业务部门划分，第三季度，搜索和其他业务的营收为395亿美元，去年同期为379亿美元；YouTube广告的营收为70.7亿美元，去年同期为72亿美元；Google Network的营收为78.7亿美元，去年同期为80亿美元；谷歌云的营收为68.7亿美元，去年同期为50亿美元......
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。