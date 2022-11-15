华为花粉俱乐部宣布APP、PC、Wap端将于12月15日停运

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:今日，华为花粉俱乐部发布公告称，花粉俱乐部原有相关数据及业务将于2022年12月15日正式迁入我的华为APP，同时花粉俱乐部APP端、PC端、Wap端将停止运营服务。

停止运营后，花粉俱乐部APP端、PC端、Wap端将无法新注册、登录、发布内容、查看已发布的内容，用户可以登录我的华为APP中发布内容、查看已发布的内容。

华为表示， 我的华为 APP 融合了花粉俱乐部社区、 HarmonyOS 升级、服务、玩机技巧、华为学堂、附近门店、选购等丰富功能，旨在为华为用户提供便捷、丰富、高品质的一站式服务。

以下为华为公告全文:

亲爱的花粉:

花粉俱乐部自2012年成立以来，已有十年之久，花粉们因为热爱，始终支持着花粉俱乐部。因业务发展调整，花粉俱乐部原有相关数据【帖子（普通帖、随手拍、小视频、问题反馈帖）、评论、子评论、话题、私信、消息、勋章、收藏帖子、关系 、点赞(帖子、评论)、机型、加精 】及业务将于2022年12月15日正式迁入我的华为APP，同时花粉俱乐部APP端、PC端、Wap端将停止运营服务。停止运营后，花粉俱乐部APP端、PC端、Wap端将无法新注册、登录、发布内容、查看已发布的内容，您可以登录我的华为APP中发布内容、查看已发布的内容。

我的华为 APP 融合了花粉俱乐部社区、 HarmonyOS 升级、服务、玩机技巧、华为学堂、附近门店、选购等丰富功能，旨在为华为用户提供便捷、丰富、高品质的一站式服务，花粉俱乐部社区已在新的平台上进行全面更新，我们仍将持续为花粉们服务。

以上所述，还请花粉们周知并相互转告，如有任何疑问，请通过“我的华为APP首页-服务-快捷服务-在线客服”进行联系。

对于花粉俱乐部运营服务调整给大家带来的诸多不便，我们深表歉意，也请各位花粉们予以谅解。花粉俱乐部运营服务调整后，我们将在我的华为APP上继续为花粉们提供服务，也衷心期待花粉们继续支持和关注我的华为APP中的花粉俱乐部，因为热爱，始终有你!

最后，再次感谢大家一直以来对花粉俱乐部的支持!

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