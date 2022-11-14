如何高效获取微信私域流量？分享一个集活码、短网址等功能为一体的工具

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:如今，越来越多企业想要利用微信私域流量方式推广活动。不过如何获取微信私域流量资源更有效率地开展营销推广活动也是很多运营人员头疼的问题。

对于这个问题，有开发者从中看到了创业机会，并开发了一款名为引流宝的产品。

据悉，这是一个集活码、短网址等功能为一体的工具，主要用途就是辅助基于微信私域流量的获取工作，更大化地进行营销推广活动。利用引流宝，可以减轻人力，有效降低资源损失、流量流失的几率，提高工作效率，获取更多资源。

具体来说，引流宝支持创建、编辑、删除以及分享群活码/客服码/渠道码等。

以群活码为例，工具支持查看群活码访问量、各群访问量、到阈值自动切换下一个群。

另外，工具还具备去重功能、入口域名、落地域名、短链域名、生成短链接显示 /隐藏客服入口，显示 /隐藏顶部扫码安全提示重置二维码扫码数据（阈值、访问量均可重置）。

引流宝开发者表示，目前该工具还是主要在活码方面发挥一些作用，但是已经有了更多的想法，会逐渐以 “引流”为中心去开发各种有助于提高引流效率的小功能。

工具项目网址：https://github.com/likeyun/liKeYun_Huoma

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