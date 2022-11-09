蚂蚁集团自研分布式数据库OceanBase入选2022世界互联网领先科技成果

11月9日，2022世界互联网领先科技成果在乌镇揭晓，全球共15个技术项目入选该成果，代表了全球互联网领域最前沿的技术成果。其中，蚂蚁集团自主研发的原生分布式关系数据库。 OceanBase入选，这也是蚂蚁集团旗下自研技术连续两年，历年来第三次入选世界互联网领先科技成果。

（蚂蚁集团副总裁、OceanBase首席科学家阳振坤领奖）

数字时代，数据量迎来爆发式增长，海量数据价值的挖掘和应用，正成为推动创新的重要力量，数据存储和计算面临性能和成本上的瓶颈。OceanBase作为自研的分布式关系数据库，事务处理能力达到国际领先水平。

2021年工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，明确提出加速分布式数据库、混合事务分析处理数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推广。

蚂蚁集团副总裁、OceanBase首席科学家阳振坤出席领奖并发言。他表示，作为关键的信息基础设施，数据库的安全、稳定、可靠、性能、容量等对国计民生有着根本性的影响。数字经济和数字化转型对关系数据库提出了更高的要求。“OceanBase将继续坚持长期主义，坚持攀登海量数据处理技术高峰，坚持服务中国和全球企业。”

（蚂蚁集团副总裁、OceanBase首席科学家阳振坤发表演讲）

目前，OceanBase的核心技术能力已经在工商银行、中华保险、山东移动、中国石化、江西人社、理想汽车、快手等400多家客户的关键业务系统部署应用，服务政务、金融、通信、能源、互联网等核心支柱产业。同时，OceanBase坚持开源开放，并在本月推出了OceanBase社区版4.0，更易用、更兼容，极大的降低了企业使用数据库的门槛。

据悉，OceanBase原生分布式关系数据库于2010年开始研发，今年8月正式发布4.0版本，新版本首次实现了单机分布式一体化架构，可以支持业务最初仅使用单机部署，同时具备单机到多机水平扩缩容的能力，从而打破了分布式数据库的界限，让分布式数据库走向通用。

据了解，世界互联网领先科技成果申报面向全球公开征集，持续聚焦全球互联网前沿技术与应用发展，共征集到来自中国、俄罗斯、美国、英国、瑞典等国家的近300项优秀成果。这也是蚂蚁集团旗下自研技术里，继“金融级区块链应用平台”和“大规模图计算系统TuGraph”之后第三次获得该奖项。此次入选，OceanBase核心解决数据库的可扩展性、企业数据的实时分析和数据库的低成本三个关键问题。

蚂蚁集团一直重视科技创新，重投科研。面向大规模智能化、分布式的数字化未来，蚂蚁集团持续攻坚分布式数据库、隐私计算、区块链、图计算、绿色计算五大“根技术”，以解决数字化发展中数据的海量存储和实时计算、安全可信、协作共识、大规模数据关联分析、计算效能等问题。全国工商联发布的“2022民营企业研发投入”榜单显示:蚂蚁集团2021年研发费用为188亿元，排名第六。

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