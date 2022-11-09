2022年第三季度印度智能手机出货量4460万部 同比下降6%

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日消息:根据 Canalys 发布的报告，由于低端市场需求低迷， 2022 年第三季度的印度智能手机出货量为 4460 万部，同比下降 6%。

图片来自Canalys

在节日季前，小米 7 月份的线上销量非常亮眼，以 920 万部的出货量稳居第一。随着促销活动的开展，三星在中高端品类中表现较为强劲，以 810 万部的出货量列入第二位。vivo 和 OPPO 分别以 730 万部和 710 万部的出货量，跃升至第三位和第四位，而 realme 则以 620 万部的出货量，跌至第五位。

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示，「在通胀的影响下，今年入门级设备的贡献率有所下降，但中高端市场表现相对良好这主要得益于促销活动的积极推动。OPPO 的 OnePlus 和 vivo 的 iQOO 是在此期间推动电子商务渠道中端市场增长的两个品牌。超高端智能手机，尤其是老一代旗舰产品，在降价之际也带来了强劲的市场需求。三星在线上和线下渠道为其老一代 Galaxy Z Fold3 和最新推出的 Galaxy S22 系列提供了大幅折扣。同样，市场对大幅打折的 iPhone 13 的需求超过了最新推出的 iPhone 14，后者的价格主张与前者非常相似。」

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