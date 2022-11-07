拉勾招聘《2022年双11电商人才数据报告》：51%主播月薪万元以下

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:近日，拉勾招聘大数据研究院发布《2022年双11电商人才数据报告》，报告显示，直播运营和策划更容易拿到高薪，51%主播月薪万元以下。

报告指出，随着跨境电商发展受阻、平台流量增长乏力，不少电商企业在2022年通过降薪裁员来缩减运营成本。2022年电商行业相关雇主招聘预算减少，岗位需求较2021年同期增长9%，而平均月薪却同比下降5%。

薪酬方面，报告指出，高薪、身价不菲的带货主播只属于头部小众群体。51%的主播/网红艺人岗位月薪在1万元以下，30%月薪在1-3万元之间，3-5万元和5万元以上的岗位薪资水平分别约占一成。

此外，电商直播的幕后工作“直播运营”和“直播策划”薪酬整体较高，报告显示，46%的直播运营月薪超过3万。

直播控场和主播助理相对而言工作内容更基础，薪资水平较低，月薪在1万元以下的岗位比例分别为63%和78%。

从2022年电商行业新增职位的地域分布来看，上海、深圳、广州和北京人才需求度高于其他城市，内容社区/短视频行业需求占比在不同城市之间差异较大，北京的人才渴求度最为突出，占比达到44.2%，其次是上海，占比为17.7%。在对MCN行业人才需求量占比中，广州、北京、杭州、上海分别以24.9%、14.4%、6.7%、6.4%的占比位居前四名。

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