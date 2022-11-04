Canalys：第三季度全球个人电脑市场连续五个季度下跌 总出货量同比下降 14%

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:科技市场独立分析机构Canalys发布数据称，2022年第三季度全球个人电脑（包括平板电脑）市场连续五个季度下跌，总出货量下降至1.056亿台，同比下降14%，与2022年第二季度相比仅增长1%。

数据显示，第三季度平板电脑出货量下降6% 至3530万台，而 Chromebook 的出货量则下降29% ，为420万台，是2019年以来出货量最低的第三季度。

平板电脑市场继上一季度下降11% 之后，第三季度仍在继续下跌。苹果占据市场领先地位，但 iPad 的出货量同比下降12% 至1340万台。三星排名第二，第三季度出货量为660万台，降幅相对温和，为8%。亚马逊位列第三，出货量增长了18% 至320万台。联想和华为两家安卓设备厂商分别排名第四和第五，降幅较大，分别为37% 和41%。

Canalys分析师认为，虽然平板电脑市场不太可能再次达到2020年和2021年的高点，但其发展轨迹比几年前所预期的更为积极，厂商也表示将会继续关注平板电脑这一类别。新鲜血液正在涌入该领域，特别是在亚洲地区的中低端安卓市场，未来几年，该地区将在各终端用户领域提供增长机会。

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