首页 > 业界 > 关键词  > 华为PocketS最新资讯  > 正文

华为Pocket S发布：可折叠40万次 售价5988元起

2022-11-02 21:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今天晚上，新款折叠屏手机华为Pocket S正式发布。该机有樱草金、薄荷绿、樱语粉、冰晶蓝、曜石黑、冰霜银6款配色，采用上下折叠的方案，整体更加轻薄小巧。

20221102200615074810.png

华为Pocket S内部配备了一块6.9英寸的可折叠显示屏，四边基本等宽，屏幕比例为21:9，支持120Hz刷新率和1440Hz的PWM调光。

在折叠技术上，华为Pocket S采用业界首创多维联动升降水滴铰链，折叠后可完美无缝。据悉，华为Pocket S可承受40万次反复折叠，即便每天折叠200次，也能坚持5年以上。

20221102200615074811.png

影像方面，华为Pocket S配置4000万像素RYYB主摄，配合1300万像素超广角镜头、10通道多光谱传感器、激光对焦传感器，搭配全新夜景算法，优化光影质感，借助原色引擎与10通道多光谱传感器，呈现本真原色。

华为Pocket S内置4000mAh大容量电池，支持40W华为超级快充，该机预装鸿蒙3.0系统，支持超空间存储压缩、超级中转站、个性化UX体验等特性。

售价上，华为Pocket S128GB售价5988元、256GB售价6488元、512GB售价7488元，前两款将于11月10日开售，512GB款将于12月开售。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 5988元起华为Pocket S发布：6款新配色、折叠寿命突破40万次

    华为PocketS内部配备了一块6.9英寸的可折叠显示屏，四边基本等宽，屏幕比例为21:9，拥有442ppi、10.7亿色和P3广色域色彩管理，支持最高120Hz的智能刷新率和300Hz超高触控采样率，以及1440HzPWM调光...价格方面，华为PocketS提供三种存储版本可选，128GB售价5988元、256GB售价6488元、512GB售价7488元，前两款将于11月10日开售，512GB款将于12月开售......

    ​华为 ​华为PocketS ​华为手机

  • 华为Pocket S售价公布：5988元起

    今晚7点，华为PocketS及全场景新品发布会举行，作为此次发布会的主角，华为PocketS重磅登场，就在刚刚，该机的售价正式公布：5988元起！8+128G存储规格售价5988元，8+256G存储规格售价6488元，8+512G存储规格售价7488元...华为PocketS的内屏使用了一块6.9英寸120Hz的高刷OLED屏，支持HDR动态显示，外屏则是一块1.04英寸340*340的OLED屏，后置双摄——40MP主摄+13MP超广角，支持后置人像自拍模式，手机的圆形外屏可显示拍摄内容......

  • 售价5988元起！新一代折叠旗舰华为Pocket S正式发布

    2022年11月2日，华为正式发布全新旗舰小折叠Pocket系列—华为Pocket S...华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示:“作为折叠机赛道的领跑者，华为不断突破技术瓶颈，通过源源不断地创新为“折叠世界”带来无限可能...华为Pocket S128GB售价5988元;256GB售价6488元;将于2022年11月2日21:08在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商开启预售，2022年11月10日10:08正式开售...方寸之间，魅力尽显......

    ​华为PocketS ​华为PocketS价格 ​华为PocketS怎么样

  • 华为Pocket S折叠屏手机售价公布：5988元起

    华为PocketS折叠屏手机在今晚7点正式发布，新机有着6款配色，而且还采用了华为Pocket相同的翻盖折叠方案，最红售价如下：...128G位5988元、256G位6488元，最高的512G存储达到了7488元，今晚开始预售...

    ​华为PocketS折叠屏 ​PocketS折叠屏手机

  • 5988元起华为折叠屏新机Pocket S发布：6款新配色

    备受期待的新款折叠屏手机华为PocketS正式亮相，128GB售价5988元、256GB售价6488元、512GB售价7488元，前两款将于11月10日开售，512GB款将于12月开售...华为PocketS内部配备了一块6.9英寸的可折叠显示屏，四边基本等宽，分辨率为2790×1188，屏幕比例为21:9，支持最高120Hz的智能刷新率...在折叠技术上新机采用业界首创多维联动升降水滴铰链，可承受40W次的反复折叠，即便每天折叠200次，也能坚持5年以上，日常使用完全可以放心折叠......

  • 华为Pocket S折叠屏手机价格公布 5988元起

    在昨日晚间的Pocket S手机及全场景新品发布会上，华为公布数据称，截止今年9月，华为折叠屏手机已占据国内市场发货量首位，成为消费者最满意的折叠屏手机品牌...Pocket S运行鸿蒙操作系统3.0，搭载骁龙778G 4G处理器，采用6.9英寸柔性屏设计，分辨率为2790×1188，最高支持120Hz刷新率，机身重量仅约190g，机身厚度7.2mm，折叠厚度15.2mm...售价方面，8GB+128GB 售价5988元、8GB+256GB 售价6488元、8GB+512GB 售价7488元......

    ​华为

  • 5988元起售 原生鸿蒙3加持 华为Pocket S折叠屏新品正式发布

    今晚19:00，华为PocketS折叠屏新品发布如约而至，该系列新品外观与华为P50Pocket折叠屏十分相似，采用上下折叠方式，全系搭载原生鸿蒙3系统，存储规格上提供了128G、256G以及512GB三个版本，售价分别为5988元、6488元和7488元，一共有冰霜银、薄荷绿、樱草金、樱语粉、冰晶蓝、曜石黑六种配色可选，现在官网及京东已经正式开启预售，点击下方链接即可参与预售...华为PocketS代言人关晓彤分享华为PocketS新品特性...华为PocketS获得全球首个瑞士SGS折叠屏手机耐久认证......

    ​华为PocketS折叠屏

  • 5988元起华为Pocket S发布 京东下单可享24期免息

    11 月 2 日，华为正式发布华为Pocket S，起售价 5988 元，128G和256G版本都将于 11 月 10 日10: 08 正式发售，512G版本将于 12 月开售...屏幕方面，华为Pocket S内屏使用6. 9 英寸柔性屏，支持120Hz刷新率和HDR，黄金观影比例，10. 7 亿色原色显示，还有防反光纳米光学膜，为消费者带来舒适使用感......

    ​华为PocketS ​华为PocketS价格

  • 华为Pocket S开售：5988折叠高刷屏

    华为在11月2日晚发布了全新旗舰折叠屏手机华为PocketS，搭载鸿蒙系统操作系统3.0和4000mAh电池...华为PocketS128GB版售价5988元；256GB版本售价6488元；2022年11月2日开始预售，11月10日10:08正式开售...

  • 5988元 女生种草华为Pocket S：轻薄小巧 使用也非常舒适趁手

    今日晚间，华为PocketS正式发布，起售价5988元...华为团队里的女生种草这款设备，它就像宝盒一样轻薄小巧，可以很方便地放进衣服口袋和包包里，使用起来也非常舒适趁手...华为PocketS采用6.9英寸柔性屏，机身厚度只有7.2mm，比苹果iPhone14更薄，折叠后就像一款精致的粉饼盒，可以随意放进牛仔口袋、精致链条包或时尚mini包中，带来轻盈舒适、优雅随行的使用体验......

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S摄像头参数怎么样？

    后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM