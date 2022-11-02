华为Pocket S发布：可折叠40万次 售价5988元起

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今天晚上，新款折叠屏手机华为Pocket S正式发布。该机有樱草金、薄荷绿、樱语粉、冰晶蓝、曜石黑、冰霜银6款配色，采用上下折叠的方案，整体更加轻薄小巧。
华为Pocket S内部配备了一块6.9英寸的可折叠显示屏，四边基本等宽，屏幕比例为21:9，支持120Hz刷新率和1440Hz的PWM调光。
在折叠技术上，华为Pocket S采用业界首创多维联动升降水滴铰链，折叠后可完美无缝。据悉，华为Pocket S可承受40万次反复折叠，即便每天折叠200次，也能坚持5年以上。
影像方面，华为Pocket S配置4000万像素RYYB主摄，配合1300万像素超广角镜头、10通道多光谱传感器、激光对焦传感器，搭配全新夜景算法，优化光影质感，借助原色引擎与10通道多光谱传感器，呈现本真原色。
华为Pocket S内置4000mAh大容量电池，支持40W华为超级快充，该机预装鸿蒙3.0系统，支持超空间存储压缩、超级中转站、个性化UX体验等特性。
售价上，华为Pocket S128GB售价5988元、256GB售价6488元、512GB售价7488元，前两款将于11月10日开售，512GB款将于12月开售。
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