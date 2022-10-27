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双11天猫App上线3D购物 开启沉浸式购物新体验

2022-10-27 17:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今年双十一开始，3D购物将成为天猫App常态化体验。近日，天猫的手机版应用程序已经更新，并推出了3D购物全面开启沉浸式购物新体验。

通过新版本的天猫商城应用程序，用户可以在不需要外部设备的情况下进入一个三维世界，购物、观看艺术展览、漫步街头，甚至参加一场新品发布会。

在三维世界中购物时，购物者还可以360度观察产品的细节，并试穿AR样品，看看产品放在真实场景中的效果。

360se_picture.jpg

目前，消费者可以打开天猫手机应用程序的主页，向下滑动屏幕进入3D空间，通过 "任意门 "进入品牌馆、潮玩馆、苍兰诀奇幻世界和森林海滩等地点。

在天猫的3D空间里，产品以三维方式展示，可以自由旋转和查看细节。腕表、首饰等商品还可以AR试穿、试戴。帐篷、电器等商品，也都可以用AR放置在现实空间，预览摆放在实际场景里效果。

本次升级，天猫App也同步推出3D世界专属的“数字作品”，联合艺术家、设计师，推出机甲喜洋洋、赛博朋克头饰、会演奏的三星堆乐队等首批50款数字作品。

“希望手机天猫App不仅是给大家提供，简单、好用的购物App，这里也是一个好玩、好逛的3D社区。”手机天猫App负责人赵昆表示，手机天猫App在不断根据消费者需求进行升级，面向未来新体验的购物App。接下来也会基于MR、VR等硬件设备，做全新的探索。

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    天玑8100

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    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:

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    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

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  • 天玑8100是几核？

    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

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  • Redmi Note 12有红外遥控吗？

    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

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  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

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  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

    有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。

    Redmi Note 12 Pro

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    天玑8100

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    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

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