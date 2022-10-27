双11天猫App上线3D购物 开启沉浸式购物新体验

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今年双十一开始，3D购物将成为天猫App常态化体验。近日，天猫的手机版应用程序已经更新，并推出了3D购物全面开启沉浸式购物新体验。

通过新版本的天猫商城应用程序，用户可以在不需要外部设备的情况下进入一个三维世界，购物、观看艺术展览、漫步街头，甚至参加一场新品发布会。

在三维世界中购物时，购物者还可以360度观察产品的细节，并试穿AR样品，看看产品放在真实场景中的效果。

目前，消费者可以打开天猫手机应用程序的主页，向下滑动屏幕进入3D空间，通过 "任意门 "进入品牌馆、潮玩馆、苍兰诀奇幻世界和森林海滩等地点。

在天猫的3D空间里，产品以三维方式展示，可以自由旋转和查看细节。腕表、首饰等商品还可以AR试穿、试戴。帐篷、电器等商品，也都可以用AR放置在现实空间，预览摆放在实际场景里效果。

本次升级，天猫App也同步推出3D世界专属的“数字作品”，联合艺术家、设计师，推出机甲喜洋洋、赛博朋克头饰、会演奏的三星堆乐队等首批50款数字作品。

“希望手机天猫App不仅是给大家提供，简单、好用的购物App，这里也是一个好玩、好逛的3D社区。”手机天猫App负责人赵昆表示，手机天猫App在不断根据消费者需求进行升级，面向未来新体验的购物App。接下来也会基于MR、VR等硬件设备，做全新的探索。

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