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苹果呼吁全球供应链在 2030 年前实现脱碳

2022-10-25 21:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月25日消息:苹果公司今日于官网发布新闻稿，呼吁其全球供应链采取行动，解决他们的温室气体排放问题，全面实现去碳化。

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图片来自 Apple

「随着我们加快实现在2030年供应链碳中和的目标，我们期待与中国供应商和合作伙伴继续携手，以应对气候变化的挑战，」Apple 副总裁兼大中华区董事总经理葛越表示，「作为这项工作的一部分，我们很高兴能够与清华大学持续合作，帮助年轻人才获得气候领域的知识和技能，保护我们珍贵的地球家园。」

作为与供应商沟通的一部分， Apple 与全球供应链携手合作，推动它们加快采取行动，在与 Apple 相关的公司运营方面实现碳中和。 Apple 要求供应商在实现目标的过程中及时汇报进展——尤其是与 Apple 生产相关的范围一和范围二的减排成果，并将跟进和审计每年的年度进程。 Apple 将与那些承诺在去碳化方向上做出可衡量进展的供应商通力合作。

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此外， Apple 鼓励供应商解决他们在 Apple 相关生产之外的排放问题，并优先使用可再生能源。作为实现2030目标的一部分，自2015年， Apple 已经降低了40% 的排放，其中大部份是通过提高能效、低碳设计、公司自身运营实现碳中和、以及供应链转向使用可再生能源供电等举措来实现。

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  • Redmi Pad支持手写笔吗？

    支持Redmi Pad可以使用手写笔功能，但需要自己额外购买。一般市面上的平板手写笔都是支持小米旗下的平板，对于有画画需求的用户，基本上需要配备一根手写笔。

    Redmi Pad

  • 联发科Helio G99性能怎么样？

    安兔兔跑分382938分。联发科 Helio G99配备一个八核 CPU、两个时钟频率高达2.2GHz 的高性能 Arm Cortex-A76处理器和一个功能强大的 Arm Mali G57级 GPU。高达2，133MHz 的高性能 LPDDR4X 内存和快速的 UFS2.2级存储加速数据访问，最大限度地提高游戏、应用程序和日常活动的性能。Helio G99的CPU性能102023分，GPU性能91017分，MEM性能89511分，UX性能100387分，综合性能382938分。

    联发科Helio G99

  • 联发科Helio G99和Helio G96比性能相差多少？

    10%左右。联发科Helio G99 CPU 性能比 Helio G96增长了约3.5%，增长成功得益于 Cortex-A76提高的运行频率。此外，可以通过制造工艺的小型化提高功率效率来提高性能。联发科Helio G99 GPU 性能比 Helio G96高出约18.5%，与 CPU 性能一样，由于更高的工作频率和更精细的制造工艺，它有望得到增长。不言而喻，优化对于这个性能很重要，可以玩高负载游戏，比如玩原神。

    联发科Helio G99

  • Redmi Pad是什么屏幕？

    LCD屏幕Redmi Pad配备了10.61 英寸、分辨率2000*1200的90Hz LCD 屏，最高 400 尼特亮度，NTSC 色域为 70%，内置 SGS 护眼，通过了 TUV 莱茵认证，屏幕上无挖孔，为全面屏的设计。在机身的边框上有一个前置摄像头，800万像素，此外后置镜头也是800万像素，可以录制 FHD 分辨率的视频。

    Redmi Pad

  • 联发科Helio G99安兔兔跑分是多少？

    382938分。Helio G99在安兔兔Benchmark v9中的表现是CPU性能102023分，GPU性能91017分，MEM性能89511分，UX性能100387分，综合性能382938分。CPU 性能比 Helio G96增长了约3.5%，增长成功得益于 Cortex-A76提高的运行频率。

    联发科Helio G99

  • Redmi Pad运行内存多少？

    3GB/4GB/6GB内存Redmi Pad运行内存有3GB、4GB和6GB不同的版本，在选购的时候要注意具体的版本型号。一般来说运行内存越大可以开多个APP也不容易卡，杀后台的情况也会比较少，因此如果你需要开大型软件的话，建议购买运行内存较大的版本。

    Redmi Pad

  • 联发科Helio G99是台积电还是三星代工？

    台积电。联发科 Helio G99将游戏智能手机带入下一代。该芯片建立在高效的台积电N6（6nm 级）芯片生产工艺之上，可实现全天出色的游戏体验，以及大摄像头、快速显示、流畅的流媒体和可靠的全球连接。

    联发科Helio G99

  • Redmi Pad可以插卡吗？

    可以Redmi Pad可以最高支持插入1TB的内存卡，大大提升机身的存储能力，而原本的机身存储空间有64GB/128GB两个版本可以选择，因此在扩展内存后Redmi Pad存储数据的能力大幅提高，想要装入视频、文件或其他内容的用户会十分方便。同时它的接口是Type-C接口，可以直接连接移动硬盘或通过数据线连接其他设备，快速将数据进行传输。

    Redmi Pad

  • 联发科Helio G99是几纳米工艺？

    6纳米。联发科 Helio G99–8核芯片组，于2022年5月23日发布，采用6纳米工艺技术制造。它具有2个2200MHz 的 Cortex-A76内核和6个2000MHz 的 Cortex-A55内核。

    联发科Helio G99

  • Redmi Pad支持5G吗？

    不支持Redmi Pad不支持5G连接。Redmi Pad的处理器为联发科G99，这款处理器发布于2022年的5月份，基于台积电的6nm工艺打造，配备 2 个主频最高2.2GHz的Cortex-A76 内核和 6 个主频最高2GHz的CortexA- 55 内核，GPU为Mali-G57MC2，支持108MP相机，但不支持5G连接。

    Redmi Pad

  • 搭载联发科Helio G99的平板有哪些？

    有以下这些。1.联想小新Pad Plus联想小新Pad Plus是一款联想品牌的电子产品，联想小新 Pad Plus 已开启 ZUI13OTA3灰度推送。搭载联发科Helio G99，在 ZUI13OTA3中，小新 Pad Plus 新增区域截屏、隐私神盾、电脑副屏功能，支持更多桌面小部件，并带来了全新负一屏。2.Redmi PadRedmi Pad是小米旗下一款平板，将于2022年10月4日发布。拥有石墨灰、月光银和薄荷绿颜色，搭载联发科Helio G99，配备10.61英寸2000*120090Hz LCD 屏，最高400尼特亮度，拥有8000mAh 电池，配备18W /22.5W 充电器。

    联发科Helio G99

  • Redmi Pad王者荣耀有高刷吗？

    最高90HzRedmi Pad玩王者荣耀最高刷新率是90Hz，因为这款平板的屏幕是10.6 英寸 LCD显示屏，分辨率为 1200 x 2000，刷新率为90Hz，即使是画面刷新率满的情况下，也只能是90Hz的刷新率。王者荣耀对于设备的要求不算很高，因此Redmi Pad在较多的时间里都可以跑满帧，除了少部分激烈团战或者是开了高画质的情况下，帧率可能不会满。

    Redmi Pad

  • 联发科Helio G99什么时候发布的？

    2022年5月。联发科Helio G99是在2022年5月正式发布，基于台积电的6nm 工艺打造，配备2个主频最高2.2GHz 的 Cortex-A76内核和6个主频最高2GHz 的 Cortex A-55内核，GPU 为 Mali-G57MC2。

    联发科Helio G99

  • Redmi Pad可以玩原神吗？

    可以Redmi Pad可以在中等画质的条件下玩原神。Redmi Pad的基本配置为10.6 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 1200 x 2000，刷新率为 90Hz，处理器是联发科Helio G99芯片，虽然这个芯片是入门级的芯片，性能不算非常强，但该芯片配备 2 个主频最高2.2GHz的Cortex-A76 内核和 6 个主频最高2GHz的CortexA-55内核，GPU为Mali-G57MC2，如果原神只开中低画质的话还是可以流畅的玩的。

    Redmi Pad

  • i9-13900K支持PCIE5.0吗？

    支持。Core i9-13900K 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器采用 UHD Graphics 770 集成图形解决方案。Core i9-13900K 提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。

    i9-13900K

  • iPhone14双十一苹果官网会不会降价？

    不会iPhone14系列在双十一期间苹果官网不会降价促销，目前仅有电商平台有促销活动，其中京东平台更是有iPhone14 Plus 128GB降价1000元的优惠，iPhone14 128GB的价格也毕竟5100元，均比首发的售价优惠近1000元。iPhone14 Pro系列在电商平台没有出现明显的降价，这主要因为Pro系列目前在官网需要等待一周至两周时间才有货，其他平台上的优惠也不算大，因此想降价购买Pro系列的用户需要多等一段时间。通常苹果官网不会在双十一期间参与促销活动，且由于iPhone14系列是新发布的旗舰机型，如果降价势必会影响到全系列的定价策略，影响到后续迭代机型的定价权。

  • i9-13900K核显能玩什么游戏？

    配置要求低的。i9-13900K的核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能只能玩玩英雄联盟这样的游戏，吃鸡是不能流畅运行的，但是打开游戏还是没问题，主要是很卡，不能正常游戏，这个核显主要就是拿来点亮机器的，有故障的时候好处理电脑问题，或者你喜欢怀旧游戏，一些N年前的游戏拿来玩玩也是没问题的。

    i9-13900K

  • iPhone14 Plus双十一哪个平台便宜？

    京东等电商均有优惠iPhone14 Plus双十一期间已经有明显的电商促销活动，目前在京东平台上iPhone 14 Plus京东降价 1000，128GB售价5999 元，在其他电商平台上也有差不多的降价幅度，而且大多数的版本、颜色都不需要抢购，基本上想要购买都能买到。双十一会是iPhone14和iPhone14 Plus最佳入手的一个时间，电商平台为了销售额业绩也会给不少的补贴优惠，是非常好的一个购买时间。如果过了双十一，之后较大力度的促销时间就要等到明年的618，到那个时间购买就比较不划算。

    iPhone14 Plus

  • i9-13900K核显性能怎么样？

    核显一般性能不好。i9-13900K的核显是UHD Graphics770，众所周知核显的性能都是不怎么样的，毕竟如果看价格，KF版本和K版本相差就200块钱，也就是说这个核显也就值200块钱，自然性能就无从谈起了，核显不是拿来玩游戏的，只能玩玩配置比较低的，例如英雄联盟这样的游戏，如果想玩好的游戏就买个独立显卡。

    i9-13900K

  • iPhone14双十一可以便宜到多少？

    预计128GB会降至5000元左右iPhone14在2022年双十一期间有可能会出现5000元，甚至低于5000元的价格，而它的官方起售价格是5999元（128GB）。目前双十一之前一些电商平台已经出现5200元的价格，不需要抢购基本上想要购买就有货，因此双十一期间再降价200元是完全有可能的。6.7英寸的iPhone14 Plus在双十一之前一些平台已经出现5600元的价格（128GB），因此双十一期间也有望降价至5500元，比原本的苹果官方定价6999元要便宜1500元左右，因此iPhone14是近几年苹果价格跳水最厉害的一个机型。

    iPhone14

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