苹果呼吁全球供应链在 2030 年前实现脱碳

站长之家（ChinaZ.com）10月25日消息:苹果公司今日于官网发布新闻稿，呼吁其全球供应链采取行动，解决他们的温室气体排放问题，全面实现去碳化。

图片来自 Apple

「随着我们加快实现在2030年供应链碳中和的目标，我们期待与中国供应商和合作伙伴继续携手，以应对气候变化的挑战，」Apple 副总裁兼大中华区董事总经理葛越表示，「作为这项工作的一部分，我们很高兴能够与清华大学持续合作，帮助年轻人才获得气候领域的知识和技能，保护我们珍贵的地球家园。」

作为与供应商沟通的一部分， Apple 与全球供应链携手合作，推动它们加快采取行动，在与 Apple 相关的公司运营方面实现碳中和。 Apple 要求供应商在实现目标的过程中及时汇报进展——尤其是与 Apple 生产相关的范围一和范围二的减排成果，并将跟进和审计每年的年度进程。 Apple 将与那些承诺在去碳化方向上做出可衡量进展的供应商通力合作。

此外， Apple 鼓励供应商解决他们在 Apple 相关生产之外的排放问题，并优先使用可再生能源。作为实现2030目标的一部分，自2015年， Apple 已经降低了40% 的排放，其中大部份是通过提高能效、低碳设计、公司自身运营实现碳中和、以及供应链转向使用可再生能源供电等举措来实现。

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