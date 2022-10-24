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三星Galaxy S23 Ultra现身Geekbench：搭载高通骁龙8 Gen2

2022-10-24 10:34 · 稿源：站长之家

根据此前披露的信息，高通将在11月14日至17日之间举行高通骁龙峰会，届时将正式发布新一代旗舰处理器平台--骁龙8Gen2，随着时间的临近，外界也越来越关注芯片上的新旗舰，而这其中，像老牌的Galaxy S23系列，三星的下一代年度旗舰，自然也是重点。

继Galaxy S23之后，超大的Galaxy S23Ultra最近也被一位数码博主在Geekbench评估网站上发现了。 根据外媒博客发布的最新信息，与之前的披露基本相同，新的三星Galaxy S23Ultra采用旗舰级的骁龙8Gen2平台，8GB内存，运行Android13。它在Geekbench中的单核得分是1521分，多核得分是4689分，这比它的前辈有很大的改进。

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该芯片采用台积电的4纳米工艺技术和新的 "1+2+2+3"八核架构，其中Cortex X3巨核的性能比Cortex X2好22%，Cortex A715巨核的性能比Cortex A710好5%。升级了。大核心已升级为Cortex A715，性能比Cortex A710高5%，功率效率高20%，而小核心仍然是Cortex A510。

根据之前的报道，三星的新旗舰Galaxy S23系列仍将有三个版本:S23、S23+和S23Ultra。硬件将基于旗舰级的骁龙8Gen2处理器，但也将在成像等方面进行升级，配备2亿像素的传感器，可能是唯一的旗舰级骁龙8Gen2处理器。此外，预计将升级到45W的有线快速充电。 三星传闻中的新Galaxy S23系列可能会在明年年初到来，目前仍处于原型阶段，因此我们将在以后继续披露细节。

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    联发科Helio G99

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    安兔兔跑分382938分。联发科 Helio G99配备一个八核 CPU、两个时钟频率高达2.2GHz 的高性能 Arm Cortex-A76处理器和一个功能强大的 Arm Mali G57级 GPU。高达2，133MHz 的高性能 LPDDR4X 内存和快速的 UFS2.2级存储加速数据访问，最大限度地提高游戏、应用程序和日常活动的性能。Helio G99的CPU性能102023分，GPU性能91017分，MEM性能89511分，UX性能100387分，综合性能382938分。

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  • Redmi Pad可以插卡吗？

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  • Redmi Pad支持5G吗？

    不支持Redmi Pad不支持5G连接。Redmi Pad的处理器为联发科G99，这款处理器发布于2022年的5月份，基于台积电的6nm工艺打造，配备 2 个主频最高2.2GHz的Cortex-A76 内核和 6 个主频最高2GHz的CortexA- 55 内核，GPU为Mali-G57MC2，支持108MP相机，但不支持5G连接。

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