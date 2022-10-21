罗永浩细红线公司已备案thinredline域名

根据周四发布的联邦法院文件，Meta申请驳回美联邦贸易委员会阻止其收购虚拟现实健身初创公司Within的企图...批评者表示，这是一个不寻常的案件，要想获胜非常困难，而支持者则对该机构提起诉讼的行为表示赞赏并向大科技公司发出关于收购新兴领域的小公司的信息...通过这一申请，Meta告诉FTC，它认为该机构没有一个可行的案子...Meta和FTC定于12月在加州北部举行为期两周的听证会，但法官可能在这之前裁定批准驳回请求......