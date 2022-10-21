罗永浩细红线公司已备案thinredline域名

站长之家 10 月 21 日讯：天眼查App显示，Thin Red Line关联公司北京细红线科技有限公司已备案域名为thinredline.com.cn的网站。
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据36氪消息，罗永浩的AR创业公司“Thin Red Line”，近期完成近4亿元天使轮融资，并计划于10月底继续开放新一轮融资...此次，融资由美团龙珠领投，经纬创投、蓝驰创投等九家机构跟投，美团龙珠创始合伙人朱拥华代表美团方出任董事...罗永浩还表示AR是下一代计算平台，想在AR时代抢先做出一个像2007年的iPhone + iOS一样的东西，成为下一个平台上类似苹果一样的公司，但也做好了被大公司收购的准备，实在不行，就做AR时代的华米OV...
9月29日，联想宣布推出一款专为工业元宇宙设计的VR头显ThinkReality VRX，定位为高质量、多功能和安全的企业元宇宙通道...联想还与领先的企业软件供应商合作，在元宇宙提供联想的存在，该公司将利用元宇宙展示产品和解决方案，并与合作伙伴和客户会面和合作...ThinkReality VRX将于2022年底向特定的合作伙伴提供早期访问，预计在2023年初全面上市，价格尚未公布......
联想今天发布了其最新的一体式虚拟现实头显，并称其被设计为高质量、多功能和安全的企业元宇宙通道...联想还与领先的企业软件供应商合作，在元宇宙提供联想的存在，该公司将利用元宇宙展示产品和解决方案，并与合作伙伴和客户会面和合作...联想XR和元宇宙业务部门总经理VishalShah说...ThinkRealityVRX将于2022年底向特定的合作伙伴提供早期访问，预计在2023年初全面上市，价格尚未公布...
根据周四发布的联邦法院文件，Meta申请驳回美联邦贸易委员会阻止其收购虚拟现实健身初创公司Within的企图...批评者表示，这是一个不寻常的案件，要想获胜非常困难，而支持者则对该机构提起诉讼的行为表示赞赏并向大科技公司发出关于收购新兴领域的小公司的信息...通过这一申请，Meta告诉FTC，它认为该机构没有一个可行的案子...Meta和FTC定于12月在加州北部举行为期两周的听证会，但法官可能在这之前裁定批准驳回请求......
中关村在线消息：10月14日，据相关爆料，联想或将推出全新的手机品牌，或以ThinkPhone命名，并将推出内部代号为Bronco的新机...新机或将搭载骁龙8Gen2旗舰处理器，正面采用165Hz高刷屏...
这款新的耳塞获得了B157型号的认证，列表中透露了即将推出的耳塞的透明外壳和天线的图片...NothingEar的设计预计会在初代的Nothingear耳塞之后再带来一点新鲜感，该耳塞已经在上周的伦敦时装周上进行了非官方的首次亮相...
作为去年推出的 Ear（1）的继任者，Nothing 刚刚通过官方 Twitter 账号，分享了新款 Ear（stick）真无线耳机的便携式充电收纳盒的外形...Nothing 美国市场公关经理 Lewis Hopkins 在一封电子邮件中证实，Ear（stick）并不仅是给现有耳机换了个充电收纳盒，而是一套全新的真无线耳机...此前当有新品即将发布的时候，Nothing 通常会提前几周、甚至数月开启预热宣传，期间不断披露完整的规格、定价和发布日期......
联想手机作为国内较早的手机厂商，曾经有联想、ZUK，乐檬等多个子品牌，目前仅主打摩托罗拉系列和拯救者系列...据91Mobile报道，联想计划推出新的智能手机品牌ThinkPhone，并将会推出内部代号为Bronco的新机，联想手机有望全新归来...Canyon在规格上都应该是明年的旗舰型号，将搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，采用165Hz高刷屏...从联想2022/2023财年第一季度财报中可看出，其智能手机业务营收实现了21%的高增长率，不仅在北美、拉美保持增长，在欧洲和亚洲也同样实现逆势增长......
万魔耳机的子品牌——omthing 京东官方旗舰店的双十一活动来啦，锁定全年最 优惠的价格，没有预售，现货开抢，是不是诚意满满呢？店铺首页领券满 299 减50，还可以提前收到耳机，必须冲！下面总结一下这次双 11 十分值得购买的五款耳机...AirFree真无线耳机是omthing研发的第 一款无线蓝牙耳机，畅销海内外，受到消费者的好评...现在的市场，通勤的用户注重降噪，烧友注重传输协议和音质，出差党看中续航和充电便捷度，而更多的普通用户可能只想在一台耳机上同时拥有尽可能多的功能......
ThinkPad X13s还支持先进的Wi-Fi 6E连接，开机就连网，合上盖也能接受信息，稳定、安全又高 效...集成的Adreno 690 GPU，性能较上一代有60%的提升，支持120fps视频硬解，能够高 效快捷的处理各种主流办公应用...ThinkPad X13s作为一款商旅办公生产力工具，在移动性和便携性提升到了普通办公本无法企及的高度...7999 元起的ThinkPad X13s正在火热开售...
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。