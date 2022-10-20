李国庆成立感觉良好公司 经营范围含互联网直播服务

或者说，曾经通过提供一个App或者小程序之类产品来吸引流量，然后再通过运营流量赚取广告或服务费，这种互联网模式已经死了，原因是针对流量投放广告的寒意早已传递给了每一个互联网人............字节跳动的PICO、腾讯的“全真互联网”，Meta全力奔向的VR、苹果重注的AR......全球所有互联网大厂都在挤入元宇宙领域，而且还在不断加注，重视程度也在逐年递增......需要跨越寒意的虽然不只是互联网人，但在互联网领域一直不变的就是变化，因此也许具备互联网思维共性的人，很可能会在寒意周期中最早做出改变，所以让我们尽情改变吧......