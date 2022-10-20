李国庆成立感觉良好公司 经营范围含互联网直播服务

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:企查查APP显示，近日，北京感觉良好信息技术中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为李国庆，经营范围包含:数字文化创意软件开发;文化娱乐经纪人服务;互联网销售;个人互联网直播服务等。
股权穿透显示，该公司由李国庆、天津万卷书网络科技有限公司共同持股。
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北京感觉良好信息技术中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为李国庆，经营范围包含，...企查查股权穿透显示，该公司由李国庆、天津万卷书网络科技有限公司共同持股...从经营业务范围不难看出，新公司的主要业务可能为当前当前大火的网络直播...他直播正好一年了，大概养活了100多人，赚了1500万，但自己没揣兜里一分钱，都用来养活早晚读书和直播公司...
企查查APP显示，佛山市奈雪餐饮管理有限公司成立，法定代表人为彭心，注册资本100万元人民币，经营范围包含:餐饮管理;食品互联网销售;酒类经营;酒吧服务等...信息还显示，深圳市品道餐饮管理有限公司成立于2014年5月，法定代表人为彭心，经营范围含:住房租赁;社会经济咨询服务;市场营销策划;以自有资金从事投资活动;珠宝首饰零售;服装服饰零售等...
在视频中，李国庆表示，1000万毕业生中可以有400万人“歇一年”，去“行万里路”，每三个月换一个城市，找到可以免费住宿的家庭，并且每天花1-2个小时陪陪这个家庭的孩子，也就是效仿国外的“玩伴”...甚至有网友建议李国庆联合业界大佬成立一个基金会，对这些学生每个月发个5000块钱的工资补助...
当时上架的商品还和主业有一丝相关，从早晚读书卡，到标价249元的“李国庆创业大课”，尽管销售量惨淡——直播4小时，销售额仅60万元...灰豚数据显示，近90天里，李国庆开设42场直播，累计销售额2000多万...以“交个朋友酒水食品”直播间为例，该账号粉丝128万，粉丝量是李国庆的一半，但近90天开设105场直播，带货金额超过6000万，是李国庆的3倍;快手头部酒水主播李宣卓，则早在2019年开播时，就用首播3个月成交额破5000万，给自己找准了“行业黑马”的人设......
10月10日，李国庆发布视频表示，别把添加剂丑化了，添加剂过量当然有害，适量是可以接受的...李国庆指出，海天酱油这次公关太臭，但海天酱油依然值得信赖，毕竟是上市公司，造假成本很高，而且符合国家标准...海天味业表示，食品添加剂广泛应用于各国的食品制造中，各国对视食品加剂均有明确的法规标准，这些标准本身并没有高低之分、优劣之别...海天在声明中称，海天产品的内控标准要求，大多都高于甚至远高于国家标准，同一品质的产品，国内国际的内控标准都一致...
辛巴在直播间称7毛钱一穗的玉米在直播间卖6块疑似暗指东方甄选卖贵玉米的消息引发热议...一盒8穗（根）的玉米能卖到50块钱，丧良心...对此，李国庆表示，虽然看起来中间商低价收购农民手里的玉米，高价卖出去，觉得毛利率挺高挺赚钱...李国庆透露，中间商还需要承担货品积压的风险...早在今年6月，东方甄选刚刚爆火时，6元玉米贵不贵的问题便引发讨论，当时董宇辉回答说谷贱伤农...
或者说，曾经通过提供一个App或者小程序之类产品来吸引流量，然后再通过运营流量赚取广告或服务费，这种互联网模式已经死了，原因是针对流量投放广告的寒意早已传递给了每一个互联网人............字节跳动的PICO、腾讯的“全真互联网”，Meta全力奔向的VR、苹果重注的AR......全球所有互联网大厂都在挤入元宇宙领域，而且还在不断加注，重视程度也在逐年递增......需要跨越寒意的虽然不只是互联网人，但在互联网领域一直不变的就是变化，因此也许具备互联网思维共性的人，很可能会在寒意周期中最早做出改变，所以让我们尽情改变吧......
美国财政部于当地时间周五表示，它正在更新对美国科技公司的指导意见以扩大向伊朗人提供的互联网服务范围并反击伊朗政府本周阻止其公民上网的行动...美财政部副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中称，周五通过该部门的外国资产控制办公室发布的变化将呼吁总部设在美国的科技公司向伊朗人民提供更多的数字服务--从获得云计算服务到更好的工具--以加强他们的在线安全和隐私...在未来几周，外国资产管制处将继续发布指导意见以支持政府对促进信息自由流动的承诺，伊朗政权一直拒绝向其人民提供信息，”阿德耶莫说道......
互联网发展意义在于:工业互联网是国家强盛的基础设施，工业互联网加速三大产业发展，工业互联网拉动就业增长...在《“5G+工业互联网” 512 工程推进方案》 78 号)的推动下，多省市相继出台“5G+工业互联网”发展促进政策，“5G+工业互联网”建设不断提速...贤济联盟互联网具有强大的产业牵引能力和经济赋能效力......
大厂们瞄准线下生意，一方面是为了品牌传播，另外一方面则是近年来，线上互联网业务在探索上遇到瓶颈，无论是新产品还是新业务都处于缓慢发展的状态，而线下实体经济作为一个传统路线，互联网大厂在此前并未涉足过深...根据网易云“放刺FEVER”介绍，NO.9酒吧除举行派对聚会外，还将承载线下活动等多项服务，并邀请音乐人进行现场Live演出，为网音乐音乐的音乐人创造出场机会，其整体运营则是以网易云音乐平台数据特色内容，例如播放网音云音乐歌单、乐评、音乐人等，并将这些内容在线下空间进行延伸......
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。