IDC：2022 上半年中国 IT 安全软件市场同比增长 13.1%

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日消息:根据 IDC 发布的《2022 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告》，2022 年上半年中国 IT 安全软件市场厂商整体收入为 15.1 亿美元（约合 97.9 亿元人民币），较 2021 年同比增长 13.1%。

报告称，疫情反复带来的一系列影响导致中国 IT 安全软件市场 2022 上半年的表现不如预期，整体来看：受全国多个地区疫情反复的不利影响，2022 年上半年中国 IT 安全软件市场整体增速明显下降。其中，软件安全网关在云计算市场（包括公有云、私有云）整体平稳发展的带动下，成为增速最快的功能市场。

IDC 中国网络安全市场研究表示，云安全和数据安全的向好发展帮助中国 IT 安全软件市场在 2022 上半年实现 13.1% 的增长，但在疫情长期影响下，不同行业和区域的安全投入表现出愈发明显的发展差异。下半年，复杂市场环境下，安全厂商一方面需要降本增效，保障企业健康平稳运行；另一方面需要灵活调整产品和服务交付模式，提升项目可执行性和结项回款效率，并加大对资金充足行业的关注，为全年业务实现快速发展积蓄力量。IDC 认为，未来市场需求依然旺盛，中国 IT 安全软件市场仍具备广阔增长空间。

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