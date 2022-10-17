抖音双11好物节与圆通、中通合作 提供赔付兜底等五项权益

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:近日，抖音电商发布通知称，抖音双11好物节，圆通、中通提供更多快递权益和优质服务，包括赔付兜底、优先揽收、中转、派送、价格承诺等五项权益。

保障周期:发货时间落在2022年10月31日00:00:00—2022年11月15日23:59:59期间（以下统称为保障期间）。

保障范围:在保障期间，平台商家选择特邀快递（即“圆通速递”、“中通快递”）发货的订单，可享受如下专属保障权益。

快递权益“圆通速递”、“中通快递”已与平台签署保障协议，承诺在保障期间内为商家提供优质的物流履约服务，并为新老合作商家提供更多的快递服务权益。

权益一:赔付兜底

保障期间，商家使用平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）发货，且被揽收的订单，如产生因物流轨迹长时间未更新导致的虚假发货判罚，赔付金额全部由对应的快递公司承担。

权益二:优先揽收、中转、派送

保障期间，商家使用平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）发货，对应快递公司将为平台商家提供优先揽收、优先中转、优先派送的绿色通道，保障大促期间的物流履约质量。

权益三:价格承诺

保障期间，平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）承诺维持价格稳定:

0~1KG快件，基础价格保持不变，且不涨价;

1KG以上快件，基础价格不变，涨幅随行就市。

权益四:专属客服

保障期间，平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）将设置抖音电商平台售前&售后专线，独立团队为商家提供客服保障:

IM会话30秒内快速响应，基础咨询1小时内快速回复;

延误订单，24小时优先处理;

丢损订单，72小时极速理赔;

圆通速递-专属客服热线:95554中通快递-专属客服热线:95311

权益五:特色权益

圆通速递:

保障期间，针对订购圆通速递客户管家服务的新商家，圆通将给予面单充值返利。适用条件:自订购之日起，向前追溯3个月（即D-90天内）未使用过圆通速递进行发货的商家，视为圆通速递的新商家。订购路径:请商家点击抖店服务市场，选择YTO客户管家进行订购;返利标准:如下返利仅可用于电子面单充值。

地区（月结账号所在地） 第1~30天 第31~90天 广东省、义乌市 返利0.10元/单 返利0.05元/单 中国大陆其他区域 返利0.20元/单 返利0.10元/单

中通快递:

时间 保价费率 保障期间 0.2%，（最低收费1元） 日常（非保障时间） 0.3%~0.5%，（最低收费1元）

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