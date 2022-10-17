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抖音双11好物节与圆通、中通合作 提供赔付兜底等五项权益

2022-10-17 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:近日，抖音电商发布通知称，抖音双11好物节，圆通、中通提供更多快递权益和优质服务，包括赔付兜底、优先揽收、中转、派送、价格承诺等五项权益。

保障周期:发货时间落在2022年10月31日00:00:00—2022年11月15日23:59:59期间（以下统称为保障期间）。

保障范围:在保障期间，平台商家选择特邀快递（即“圆通速递”、“中通快递”）发货的订单，可享受如下专属保障权益。

快递权益“圆通速递”、“中通快递”已与平台签署保障协议，承诺在保障期间内为商家提供优质的物流履约服务，并为新老合作商家提供更多的快递服务权益。

权益一:赔付兜底

保障期间，商家使用平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）发货，且被揽收的订单，如产生因物流轨迹长时间未更新导致的虚假发货判罚，赔付金额全部由对应的快递公司承担。

权益二:优先揽收、中转、派送

保障期间，商家使用平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）发货，对应快递公司将为平台商家提供优先揽收、优先中转、优先派送的绿色通道，保障大促期间的物流履约质量。

权益三:价格承诺

保障期间，平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）承诺维持价格稳定:

  • 0~1KG快件，基础价格保持不变，且不涨价;
  • 1KG以上快件，基础价格不变，涨幅随行就市。

权益四:专属客服

保障期间，平台特邀合作的快递公司（即圆通速递、中通快递）将设置抖音电商平台售前&售后专线，独立团队为商家提供客服保障:

  • IM会话30秒内快速响应，基础咨询1小时内快速回复;
  • 延误订单，24小时优先处理;
  • 丢损订单，72小时极速理赔;

圆通速递-专属客服热线:95554中通快递-专属客服热线:95311

权益五:特色权益

圆通速递:

保障期间，针对订购圆通速递客户管家服务的新商家，圆通将给予面单充值返利。适用条件:自订购之日起，向前追溯3个月（即D-90天内）未使用过圆通速递进行发货的商家，视为圆通速递的新商家。订购路径:请商家点击抖店服务市场，选择YTO客户管家进行订购;返利标准:如下返利仅可用于电子面单充值。

地区（月结账号所在地）第1~30天第31~90天
广东省、义乌市返利0.10元/单返利0.05元/单
中国大陆其他区域返利0.20元/单返利0.10元/单

中通快递:

时间保价费率
保障期间0.2%，（最低收费1元）
日常（非保障时间）0.3%~0.5%，（最低收费1元）

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  • iPad 10支持快充吗？

    支持iPad 10官方提供的充电器是20W，但实际的充电速度会快于20W，需要使用到更高功率的充电器，且支持PD协议。比如之前iPad Pro就曾支持近30W的快充，因此iPad 10在更换为Type-C接口之后应该充电速度差不多，预计也会在25W以上。

    iPad 10

  • i9-13900KF​睿频是多少？

    5.8GHz。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz，其中酷睿 i9-13900K 支持多达24核和32线程，i7-13700K 支持16核和24线程，酷睿 i5-13600K 支持14核和20线程。

    i9-13900KF

  • iPad 10值不值的买？

    更推荐iPad Air5iPad 10可以购买，但如果价格合适的话，建议购买iPad Air5。这两款平板的价格相差大约1000元，但iPad Air5屏幕是全贴合屏幕，支持第二代的苹果手写笔，处理器是M1芯片，性能更强。如果没有专业需求，如视频编辑、绘画等高端工作需求的话，iPad Air5的性价比要比iPad 10更高。

    iPad 10

  • i9-13900KF是什么架构？

    Raptor Lake。i9-13900KF是采用带有 Socket1700的 Raptor Lake架构。英特尔的第13代 Raptor Lake 处理器将带来更多内核、更多连接性、改进的内核架构、对 PCIe5.0SSD 的支持，甚至是官方验证的6.0GHz 峰值加速时钟。英特尔声称，与 Alder Lake 相比，Raptor Lake 的单线程性能提升15%，多线程性能提升41%，整体“性能提高40%”，Raptor Lake 还将支持 PCIe5.0和 DDR5等颠覆性新功能。

    i9-13900KF

  • iPad 10可以支持5G网络吗？

    可以iPad 10蜂窝版本可以使用5G网络，其支持的5G网络频段为5G NR (频段 n1， n2， n3， n5， n7， n8， n12， n20， n25， n28， n29， n30， n38， n40， n41， n48， n66， n71， n77， n78， n79)。

    iPad 10

  • i9-13900KF有核显吗？

    没有。i9-13900KF是没有核显的版本，因为名字后缀是KF，K一般代表着是可以超频，F代表着是没有核显，是需要额外购买独立显卡和散热的，所以KF的版本会比K的版本贵上200块钱左右，如果你需要核显的话，就需要买i9-13900K而不是i9-13900KF。

    i9-13900KF

  • iPad 10支持妙控键盘吗？

    支持iPad 10支持妙控键盘双面夹，苹果官网售价1999元，该键盘采用分体式设计包括一个拆分式键盘和一片保护背板，均可通过磁力吸附到 iPad 上，用途灵活多样；键盘采用 1 毫米键程的剪刀式结构；宽大的触控板可随处点按，支持各种多点触控手势和 iPadOS 中的光标；还提供一列 14 个功能键；用途多样的分体式设计，拥有拆分式键盘。

    iPad 10

  • i9-13900KF是几核几线程？

    24核32线程。英特尔酷睿 i9-13900KF 是一款24核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到32个线程，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。

    i9-13900KF

  • iPad 10和iPad 9区别是什么？

    外观、处理器、屏幕等不同外观：iPad 10和iPad 9的区别变化十分大，最大的就是外观模型改变，从使用了很多年的模具变成了类似iPad Air的全面屏设计。屏幕：iPad 10屏幕是10.9英寸Liquid 视网膜显示屏，iPad 9是10.2英寸视网膜显示屏解锁：iPad 10指纹解锁位置是在电源键上，iPad 9指纹解锁是正面的Touch ID扬声器：iPad 10是双扬声器，iPad 9是单扬声器处理器：iPad 10是A14 仿生芯片，iPad 9是A13仿生芯片颜色：iPad 10颜色更丰富，有银色、蓝色、粉色、黄色四种颜色可选，iPad 9只有深空灰和银色接口：iPad 10接口是Type-C，iPad 9是lighting摄像头：iPad 10后置1200 万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈，iPad9后置800 万像素广角摄像头 ƒ/2.4 光圈

    iPad 10

  • iPad 10电池续航怎么样？

    视频时间最长可达10小时iPad 10内置 28.6 瓦时锂聚合物充电电池，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；蜂窝版本使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时。充电方面，iPad10使用USB-C接口充电线，提供的充电器功率是20W。

    iPad 10

  • i9-13900KF什么时候发布的？

    2022年9月28日。英特尔酷睿 i9-13900KF 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月28日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。

    i9-13900KF

  • iPad 10摄像头参数性能怎么样？

    后置单摄1200万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈iPad 10后置1200 万像素广角摄像头，ƒ/1.8 光圈，最高可达 5 倍数码变焦，可以支持4K 视频拍摄：24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps；前置横向 1200 万像素超广角摄像头，122° 视角，ƒ/2.4 光圈，支持1080p 高清视频拍摄：25 fps、30 fps 或 60 fps。

    iPad 10

  • iPad 10可以支持什么显示器？

    支持一台分辨率最高达 4K (30Hz) 或 1080p (60Hz) 的外接显示器iPad 10可以外接支持一台分辨率最高达 4K (30Hz) 或 1080p (60Hz) 的外接显示器，连接方式有通过 USB-C 进行原生 DisplayPort 输出或使用转换器支持进行 VGA、HDMI 和 DVI 输出。同时iPad 10还可以视频镜像，隔空播放镜像、照片和视频输出至 Apple TV* (第二代或后续机型) 或支持隔空播放的智能电视，最高可达 4K；通过 USB-C 数字影音多端口转换器和 USB-C VGA 多端口转换器支持视频镜像和视频输出 (转换器需单独购买)。

    iPad 10

  • iPad 10屏幕参数性能怎么样？

    10.9英寸Liquid 视网膜显示屏，2360 x 1640 像素分辨率iPad 10使用Liquid 视网膜显示屏，10.9 英寸LED 背光多点触控显示屏，采用 IPS 技术，2360 x 1640 像素分辨率，264 ppi，支持原彩显示，500 尼特亮度，采用防油渍防指纹涂层，支持 Apple Pencil (第一代)。

    iPad 10

  • i7-13700K自带集成显卡吗？

    带。i7-13700K是自带集成显卡的，集成是UHD Graphics 770显卡。UHD Graphics 770 是英特尔于 2021 年 11 月 4 日推出的集成显卡解决方案。该设备基于 10 纳米工艺，基于 Alder Lake GT1 图形处理器，支持 DirectX 12。这确保了所有现代游戏都能运行在 UHD Graphics 770 上。它具有 256 个着色单元、16 个纹理映射单元和 8 个 ROP。GPU 以 300 MHz 的频率运行，可提升至 1450 MHz。

    i7-13700K

  • 2022款iPad Pro充电器是多少W？

    20W2022 款iPad Pro包装盒内配备的充电器是20W，为USB-C接口，和前几代的充电器是一样的。电池方面，11 英寸 iPad Pro 内置 28.65 瓦时锂聚合物充电电池，12.9 英寸 iPad Pro 内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池，续航基本上和上一代一样，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达10小时。

    2022款iPad Pro

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    i7-13700K

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    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro摄像头参数怎么样？

    广角：1200 万像素和 ƒ/1.8 光圈、超广角：1000 万像素、ƒ/2.4 光圈和 125° 视角2022 款iPad Pro后置摄像头为广角：1200 万像素和 ƒ/1.8 光圈和超广角：1000 万像素、ƒ/2.4 光圈和 125° 视角，支持2 倍光学变焦 (缩小) 、最高可达 5 倍数码变焦；视频拍摄可支持4K 视频拍摄：24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps (广角)以及ProRes 视频拍摄：最高可达 4K，30 fps (128GB 容量机型最高可达 1080p，30 fps)。前置原深感摄像头是1200 万像素超广角摄像头，122° 视角、ƒ/2.4 光圈。

    2022款iPad Pro

  • 2022款iPad Pro续航怎么样？

    无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时2022 款iPad Pro使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；无线局域网 + 蜂窝网络机型使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时；内置电池方面，11 英寸 iPad Pro 内置 28.65 瓦时锂聚合物充电电池，12.9 英寸 iPad Pro 内置 40.88 瓦时锂聚合物充电电池。

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