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苹果正在开发新版本的「信息」应用：支持 AR 聊天

2022-10-15 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月15日消息:据报道，苹果公司正在开发一个新版本的「信息」应用程序，可能会在明年与混合现实头显一起发布。

iOS16图片来源苹果

据 Majin Bu 爆料，苹果正在开发一个全新的 iMessage 版本，具有新的家庭视图、聊天室、视频剪辑等功能。据称，该应用提供了「AR 中的新聊天功能」，因此，该版本预计会在明年与苹果头显一起发布。目前，苹果 iOS16为 iMessage 应用引入了一系列新功能，包括编辑或删除最近发送的消息、将对话标记为未读以及协作邀请和活动更新的功能。苹果 iOS16还将 SharePlay（同播共享）引入 iMessage，使多个用户在聊天时可以欣赏同步内容，如带有共享播放控件的电影或歌曲。

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彭博社的马Mark Gurman经常对苹果的计划透露出准确的见解，他说苹果的混合现实头显将专注于游戏、媒体消费和通信。他认为，Memojis和SharePlay可能是这种体验的核心。iOS16为信息带来了SharePlay，使多个用户有可能在聊天时享受同步的内容，如电影或歌曲的共享播放控制。这就需要在苹果头显的信息应用中为启动SharePlay会话提供便利的体验。

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    支持。天玑1080是支持蓝牙5.2的版本。蓝牙5.2是蓝牙技术联盟在2020年发布的蓝牙标准，主要的特性是增强版ATT协议、 LE功耗控制和信号同步，连接更快，更稳定，抗干扰性更好。

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    8GB或16GB2022 款iPad Pro的运行内存将会是8GB或16GB，用户可以在选购的时候选择不同的版本，有可能使用最新的LPDDR5X，LPDDR5X 内存可以做到 8.5Gbps 的数据处理速度，是此前 LPDDR5 内存6.4Gbps 的 1.3 倍。

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  • 天玑1080是几核的？

    八核。天玑1080拥有八个核心，其中带有两个 Cortex-A78内核，运行频率最高可达2.6Hz，还有一个由 Arm 制造的 Mali-G68GPU，该芯片基于6nm 架构，是对天玑920的升级。

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    iPad 10iPad 10发布之后推荐购买新款的iPad 10而不是旧款机型。考虑到iPad 10对比iPad 9的升级还是不少，包括了外观边框变窄、重量变轻，处理器也升级到了A14。而且iPad 10和iPad 9的电商平台的价格差距不是很大，对于使用体验肯定是iPad 10更好，因此推荐购买更新款的iPad 10。

    iPad 10

  • 天玑1080算高端芯片吗？

    不算。天玑1080在2022年是处于中端芯片。其前身 天玑920相比，天玑1080带来了更高的性能、更高的效率和更强大的摄像头支持。没有新的游戏特定功能（1080与920一样具有 HyperEngine3.0），该芯片组仍支持低于6GHz 的5G 网络、Wi-Fi6，并且具有相同的 AI 处理单元 (APU)。

    天玑1080

  • iPad 10屏幕是lcd还是oled？

    LCDiPad 10会继续使用LCD屏幕，而非OLED屏幕，目前在iPad Pro和iPad Air上使用的才是OLED屏幕。LCD屏幕的成本相对较低，但可视角度也较少，同时亮度也会低一些，色彩感光不如OLED那么鲜艳。不过LCD屏幕也有好处，就是不会出现闪屏，在低环境光情况下，OLED会出现闪屏问题。

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  • 天玑1080是哪个公司的？

    联发科。天玑1080是联发科的。联发科技股份有限公司（MediaTek Inc.）是全球第四大晶圆厂半导体公司，在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位，一年约有15亿台内建MediaTek芯片的终端产品在全球各地上市。2019年11月26日下午，联发科技在深圳“MediaTek5G 岂止领先”发布会，正式发布了全球首款5G双载波聚合、5G双卡双待的5G SoC新品“天玑系列”。

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  • iPad 10是不是全贴合屏幕？

    不是iPad 10使用的是非全贴合屏幕，而iPad Pro、iPad Air是全贴合屏幕，这两种工艺成本不同，当然在显示效果上也有差异，尤其是镜面反光效果上，全贴合屏幕会减少玻璃反光，使得内容显示更清晰，同时不太有距离感，使用手写笔的时候，全贴合屏幕也会比较跟手。

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  • 天玑1080是台积电还是三星代工？

    台积电。天玑1080采用台积电6纳米工艺制造，这是一款新的中端芯片组，与其前身 Dimensity 920 相比，Dimensity 1080 带来了更高的性能、更高的效率和更强大的摄像头支持。新的天玑1080 可以通过 Imagiq ISP 处理来自传感器的高达 200MP（以前为 108MP）的图像数据。提到了高达 4K 分辨率的硬件加速 HDR 视频，两个主频为 2.6GHz（高于 2.5GHz）的 Cortex-A78 性能内核略微更新了性能。

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    可以iPad 10和电视连接到同一个WIFI网络下，然后在iPad屏幕右上角向下滑动，点击控制中心处的屏幕镜像，选择对应的设备名称，在连接之后即可在电视屏幕上投影iPad的内容。除了iPad系统自带的投屏之外，也可以利用APP软件来完成投屏，比如腾讯视频等。

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  • 天玑1080是几纳米工艺？

    6纳米。天玑1080有一个八核 CPU，带有两个 Cortex-A78 内核，运行频率最高可达 2.6Hz，还有一个由 Arm 制造的 Mali-G68 GPU。该芯片基于 6nm 架构，是对 Dimensity 920 的升级，我们看到该芯片曾在今年早些时候的小米红米 Note 11 Pro+等坚固的中档产品中取得巨大成功。

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  • iPad 10是什么芯片？

    A14iPad10将搭载A14芯片，A14Bionic曾搭载于iPad Air（第四代）和iPhone12系列手机 ，采用台积电5nm工艺，集成了118亿晶体管。它拥有1个3.09GHz Kryo585核心、3个2.42GHz Kryo585核心和4个1.8GHz Kryo585核心的八核 CPU。它在Geekbench上单核心跑分在1500以上，多核心跑分在4000分以上。

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    支持。天玑1080是支持LPDDR5的，并且支持UFS3.12通道。LPDDR5即Low Power Double Data Rate5，第五代低功耗内存标准。2019年2月20日，JEDEC（固态存储协会）正式发布了JESD209-5，即Low Power Double Data Rate5(LPDDR5)全新低功耗内存标准。相较于2014年发布的第一代LPDDR4标准，LPDDR5的I/O速度从3200MT/s 提升到6400MT/s（DRAM速度6400Mbps），直接翻番。

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  • iPad 10有必要买吗？

    值得购买十分推荐购买。如果你还拥有多个苹果产品，那么就十分推荐购买。作为苹果的入门级产品，同时也是平板电脑中入门级的标杆，iPad 10在各方面的表现都不错，它的处理器升级到了iPhone12同款的A14，屏幕依旧是10.2英寸的LCD屏幕，不支持高刷，但大多数的APP都可以流畅运行，考虑到iPad中可以使用的APP比其他安卓平板更丰富，如果是同价位的话比较推荐购买iPad。

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