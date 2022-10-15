苹果正在开发新版本的「信息」应用：支持 AR 聊天

站长之家（ChinaZ.com）10月15日消息:据报道，苹果公司正在开发一个新版本的「信息」应用程序，可能会在明年与混合现实头显一起发布。

据 Majin Bu 爆料，苹果正在开发一个全新的 iMessage 版本，具有新的家庭视图、聊天室、视频剪辑等功能。据称，该应用提供了「AR 中的新聊天功能」，因此，该版本预计会在明年与苹果头显一起发布。目前，苹果 iOS16为 iMessage 应用引入了一系列新功能，包括编辑或删除最近发送的消息、将对话标记为未读以及协作邀请和活动更新的功能。苹果 iOS16还将 SharePlay（同播共享）引入 iMessage，使多个用户在聊天时可以欣赏同步内容，如带有共享播放控件的电影或歌曲。

彭博社的马Mark Gurman经常对苹果的计划透露出准确的见解，他说苹果的混合现实头显将专注于游戏、媒体消费和通信。他认为，Memojis和SharePlay可能是这种体验的核心。iOS16为信息带来了SharePlay，使多个用户有可能在聊天时享受同步的内容，如电影或歌曲的共享播放控制。这就需要在苹果头显的信息应用中为启动SharePlay会话提供便利的体验。

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