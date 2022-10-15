苹果高管参与 10 月 25 日直播 或将发布新的 Mac 和 iPad

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日消息:苹果公司营销主管Greg Joswiak和软件工程主管Craig Federighi将参加《华尔街日报》科技直播现场活动，该活动将于10月25日星期二举行。

会议主题尚未公布，但其将由《华尔街日报》技术专栏作家Joanna Stern主持。Joswiak和Federighi将在太平洋时间晚上7:35至8:00发言。

根据这次活动的时间，两人可能会讨论iPadOS16和macOS Ventura，搭载这两个系统的新品可能在10月24日那一周推出。彭博社的Mark Gurman上周说，iPadOS16将在10月的最后一周发布，而macOS Ventura可能会与之同时发布，因为它正处于测试的高级阶段。苹果也在为首次发布新的Mac和iPad做准备，因此Tech Live大会有可能与新产品的发布时间相吻合。

WSJ Tech Live的其他发言人将包括迪斯尼首席执行官Bob Chapek，英特尔首席执行官Patrick Gelsinger，波士顿动力首席执行官Robert Playter，Snap首席执行官Evan Spiegel等。

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